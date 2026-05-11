「從桃園看世界」講座 貝里斯大使暢談馬雅風情與台貝邦誼

貝里斯大使梅凱瑟蒞桃演講，分享貝里斯及蓋亞那是中南美洲唯二以英語為官方語言的國家。（桃市府提供）

桃園市政府祕書處今（11）日舉辦「從桃園看世界─貝里斯場」講座，邀請貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）赴桃園市立圖書館總館，以「探索貝里斯」（Discovering Belize）為題發表演說，帶領現場聽眾深入認識這座擁有豐富自然景觀與馬雅文明的中美洲美麗友邦。

梅凱瑟表示，貝里斯及蓋亞那是中南美洲唯二以英語為官方語言的國家，貝里斯人口雖然不多，但蘊藏豐富魅力，不僅擁有世界最長的活珊瑚礁以及舉世聞名的潛水勝地「大藍洞（Great Blue Hole）」，更是馬雅文明的中心地帶，境內保存多處珍貴遺址。此外，貝里斯以多樣性聞名，社會融合麥斯蒂索人、克里奧爾人、馬雅人、加里弗納人、門諾教徒，甚至台灣僑民等多元族群，孕育出獨樹一幟且和諧共融的文化風貌。

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梅凱瑟提到，貝里斯與台灣建交已達37年，同樣渴望為世界發展做出積極貢獻，貝里斯不僅在聯合國等多邊國際場合堅定支持台灣，雙方在貿易與教育上也有深厚連結；例如台灣是貝里斯龍蝦的重要進口市場，提供的各項獎學金，更改變許多貝里斯學子的人生。桃園市的姊妹市橘道鎮（Orange Walk Town）正是現任貝里斯總理的故鄉，期盼雙方友誼長存、互動更為密切。

桃市府祕書處副處長熊勇智表示，「從桃園看世界」系列講座旨在拓展市民的國際視野，此為今年度第二場活動。桃園與貝里斯淵源深厚，市長張善政曾於2024年親自率團訪問姊妹市橘道鎮，相信透過梅凱瑟大使的親身介紹，能讓國人對貝里斯的認識更加立體深入，未來市府也將持續邀請更多駐台使節及國際城市首長蒞桃演講，促進實質的跨國交流。

貝里斯大使梅凱瑟蒞桃演講，分享貝里斯及蓋亞那是中南美洲唯二以英語為官方語言的國家。（桃市府提供）

梅凱瑟大使（中）引領現場聽眾深入認識貝里斯。（桃市府提供）

梅凱瑟大使引領現場聽眾深入認識貝里斯。（桃市府提供）

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