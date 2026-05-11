魏平政出線？彰化政壇：國民黨只要空降 必敗！

魏平政（右一）上個月與謝衣鳯（左二）、柯呈枋（左一）同框。（資料照，記者顏宏駿攝）

國民黨可望於本週三（13日）中常會拍板，傳出人選極可能就是前考紀會主委、律師魏平政。消息傳出，地方馬上炸鍋，因為基層普遍認為魏平政是「空降人選」，而過去國民黨過去從未有過空降當選的例子。

一名地方政壇人士說，國民黨在彰化「山頭林立」，各方勢力形成「恐怖平衡」，近年謝家強勢崛起，原本立委謝衣鳯是縣長如探囊取物，但「禍起蕭牆」，最後恐變成徵召魏平政選縣長的結果。儘管魏平政自己強調自己是「彰化囝仔」，還深耕經營，並非外界所說的空降，但此說法，地方人士並不買單，「政治是要潦落去」，魏平政並沒有這樣的經歷。

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地方人士說，「國民黨在彰化沒有空降的條件」，只要空降，必定敗選，2001年國民黨派曾任法務部長、內政部長的葉金鳳挑戰民進黨翁金珠仍鎩羽而歸；1981縣長選舉，國民黨紅派、白派有意挑戰縣長大位者多人，因為黨內擺不平，最後由當時擔任省社會處秘書長陳伯村出馬，因為陳有總統謝東閔、立委謝生富力挺，結果被歸類為「二水幫」人馬，地方不力挺，最後由無黨的黃石城勝出。

黃石城連做兩屆，後來由民進黨的周清玉接棒，但周清玉連任時，遇到阮剛猛挑戰，阮並非空降，他出身和美，在擔任台中地院法官期間就決定返鄉參選，花了約2年時間勤走基層、跑攤拜票。當時阮勤跑還被地方人士視為「笑談」，但他堅持下去，最終獲得國民黨提名，最後成功打敗強敵周清玉。

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