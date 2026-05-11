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    首頁 > 政治

    童子瑋「在基隆長大的孩子」漫畫獲好評 精挑圖文印海報歡迎索取

    2026/05/11 22:29 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市長參選人童子瑋今（11日）在臉書貼文，他把「在基隆長大的孩子」系列漫畫作成競選海報，歡迎民眾索取。（截自童子瑋臉書）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋今（11日）在臉書貼文，他把「在基隆長大的孩子」系列漫畫作成競選海報，歡迎民眾索取。（截自童子瑋臉書）

    民進黨基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋今天（11日）在臉書貼文表示，他推出的「在基隆長大的孩子」系列漫畫回響還不錯，在一系列圖文裡挑一張做成海報，歡迎喜歡的民眾到他的仁愛區競選服務處（基隆市仁愛區孝一路23巷3弄3號）索取。

    童子瑋說，想用比較輕鬆的方式向大家介紹自己，所以前陣子推出「在基隆長大的孩子」系列漫畫，從中分享一個在基隆長大的孩子，眼中看到的家鄉。

    童子瑋表示，沒想到這個企劃推出後，在脆Threads上收到很多朋友回應，到目前為止已經累積超過萬人按愛心。很多基隆鄉親留言說，看到漫畫裡的崁仔頂、老街和廟口，他們也想起自己以前在基隆長大的回憶。看到大家喜歡這個企劃，真的讓他超級開心。

    童子瑋強調，一開始會想做這件事，除了希望讓更多人認識自己，也是想讓年輕一點的朋友重新認識以前的基隆，看看這座城市一路走來的樣子，還有未來可以走到哪裡。但這段時間以來，陸續收到一些私訊，表達想一起加入改變基隆的行列，這是他沒有預料到的，也非常感謝！

    所以他後來決定，從這一系列圖文裡挑一張做成海報，提供給大家自由索取。只要心中對基隆改變有所期待，無論是想貼在住家、店面，還是工作場所，都歡迎來拿。

    童子瑋說，他已經陸續提出長輩、育兒和青年就業等政見，接下來也會繼續提出更多的具體規劃，來回應大家的這份期待，用熱情與執行力，讓大家重新相信基隆。想來領海報的朋友，歡迎到服務處，讓大家一起把對基隆未來的期待貼出來。

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