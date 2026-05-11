藍24年參選荒可望終結 將徵召前鎮代參選東港鎮長

洪志明（中）2018年曾參選鎮代並當選。（資料照）

屏東縣沿海的東港鎮人口是全縣第二大鎮，物產豐饒農、漁產業皆興盛，可說是「魚米之鄉」，鎮長一職向來為選舉時兵家必爭之地。不過，多年來國民黨卻形同棄守未曾提名，令基層相當焦急。由於本屆民進黨應不會提出人選，屏東縣國民黨高層經人居中穿梭後定調參戰，明天週二將徵召前鎮民代表洪志明參選，終結長達24年的參選荒，與現任無黨籍的鎮長黃禎祥對壘。

綜觀選舉資料庫，國民黨2002年推派出前代表會主席李智代表國民黨參選落選後，接下來的2005、2009、2014、2018、2022年等都未曾再提名人選參戰，藍營參選荒長達24年，反觀民進黨縱使並非每屆皆當選，但仍是屆屆派出人選參戰。地方人士說，東港基本盤向來是綠大於藍，近年雖在地方選舉上因大環境或有拉近或反超的震盪，但在全國大選仍舊呈現基本盤。

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該人士指出，出身民進黨的黃禎祥本屆為退黨參選，仍屬泛綠色彩，由於民進黨沒有特別強力人選，基本上再發動徵召他人的機率不大，若真的民進黨未提名，將是自選舉資料庫紀錄以來綠營首度未於東港這個優勢選區提名，若有此機會國民黨自然不可能輕易放過。

當地資深國民黨員則說，綜觀這24年的選情，因為基本上都是泛綠人選互打，或是第三勢力出面挑戰，又多數候選人連黨友都稱不上，藍營基層找不到人支持，選舉如同看戲，頂多只投縣長票或乾脆不投票，無力焦慮感日深且一屆比一屆嚴重。

該黨員強調，但這次不一樣了，若真的民進黨未提名人選，加上藍營縣長參選者是在地人蘇清泉，下屆是趁勢提出人選的最好機會，本就不該毫無抵抗力，而且還是說動已公開並準備要選縣議員的洪志明轉戰鎮長，顯見非鎮公所的派系已有初步整合。

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