關注台海議題 北約防衛學院特邀廖宏祥、李喜明交流

前麥道航太（McDonnell Douglas）駐台代表廖宏祥應邀於今年4月前往總部位於羅馬的北約防衛學院，為近50名軍官講授台灣國防戰略與區域安全架構。（資料照）

北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）旗下「北約防衛學院」首度邀請台灣軍事專家前往授課！前麥道航太（McDonnell Douglas）駐台代表廖宏祥應邀於今年4月前往總部位於羅馬的北約防衛學院，為近50名軍官講授台灣國防戰略與區域安全架構，授課內容也成為學院針對台海危機進行兵棋推演的重要基礎材料之一，而北約防衛學院5月也邀請前參謀總長李喜明前往交流，顯示北約對台海問題的關注。

廖宏祥受訪表示，歐洲戰略圈對西太平洋安全的關注正在明顯升高，過去歐洲談印太，多停留在外交宣示、航行自由或經貿安全層次。但近年德國、法國、英國等主要歐洲國家，已逐漸把台海穩定納入其印太戰略視野。

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廖宏祥指出，北京對台壓力早已不是傳統「戰爭或和平」二分法，中國每天透過軍機艦擾台、灰色地帶行動、資訊戰、認知戰、經濟脅迫與外交孤立，一點一滴改變台海現狀。這類壓力未必立即引發戰爭，卻會持續消耗台灣軍事、政治與社會韌性。

廖宏祥說，北約防衛學院之所以重視台海案例，主要因為中國在台海的灰色地帶操作，與俄羅斯在黑海、波羅的海和北極圈周邊做法具有相似性，兩者都試圖在未跨越全面戰爭門檻前，以持續、模糊、可否認或半可否認的手段，測試對手反應，並逐步改變既有秩序。

對於中國火箭軍、空軍、海軍、網路部隊和電子戰能力快速發展，廖宏祥建議，台灣不能只把防衛想像成末端攔截，應結合「源頭打擊」與「分層防禦」，在敵方發射前或發射後不久即偵測、定位、追蹤與反制；同時透過高空、中低空、電子干擾與末端防禦形成多層處置。

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