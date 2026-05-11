為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川習會登場前 盧比歐：美方反對強行改變台海現狀

    2026/05/11 21:24 中央社
    美國國務卿盧比歐表示，維持台海穩定對全球有益，美方不希望看到任何逼迫或強行改變現狀。（路透）

    美國國務卿盧比歐表示，維持台海穩定對全球有益，美方不希望看到任何逼迫或強行改變現狀。（路透）

    川習會在即，台灣議題預料將成為焦點。美國國務院亞太媒體中心今天發文寫道，國務卿盧比歐表示，維持台海穩定對全球有益，美方「不希望看到任何逼迫或強行改變現狀」。

    美國國務院亞太媒體中心（U.S. Asia Pacific Media Hub）在社群平台X的推文寫道：「盧比歐（Marco Rubio）國務卿針對台灣議題表示：我們認為台海穩定，對中國、美國乃至全世界都有好處，這仍然是我們的立場，我們將繼續予以支持及提倡。」

    推文附上的圖片則寫道，盧比歐強調：「我們的政策維持不變。我們不希望看到任何逼迫或強行改變現狀。我們認為這會破壞世界的穩定。」

    根據推文附上的超連結，盧比歐是在本月8日於美國駐教廷大使館做上述表示。

    美國總統川普（Donald Trump）預計本週前往中國訪問，白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）就川習會安排表示，川普13日晚間抵達北京，14日上午將出席歡迎儀式並與中國國家主席習近平舉行峰會，下午將在習陪同下到訪天壇，晚間出席國宴。15日上午川普在離開前將與習進行茶敘及工作午餐。

    美國資深官員10日指出，川習持續就台灣進行對話，不預期美國政策有任何改變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播