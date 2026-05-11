藍營徵召魏平政看「爆發性」？謝衣鳯嗆：Mission Impossible

積極爭取彰化縣長提名的立委謝衣鳯。（資料照）

國民黨彰化縣長提名人選，傳前考紀會主委、律師魏平政獲得徵召機會很高，縣黨部主委蕭景田也表明徵召人選考量未來的爆發性、不看現在的民調。對此，立委謝衣鳯不甘示弱回擊中央和蕭景田，她說，要短時間讓提名人獲得好感與認同度，「那是Mission Impossible」（不可能的任務），提名空降人選，將會陷入艱困選戰，不可不慎！

謝衣鳯說，黨中央要認清楚北部與中南部選民的結構和想法不同，中南部選民大多是土生土長的在地人口，重視人親土親，空降參選有其先天上的艱困，尤其是國民黨已比民進黨的參選人起步晚半年了，要用徵召空降，且未長期服務鄉民及低知名度，要能再過1、2個月以後，獲得選民的認同感、好感度很快速增加，那是Mission Impossible！

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謝衣鳯表示，除非是像桃園市長張善政這樣曾當過行政院長、服務過全國的專業知名文官，以及韓國瑜院長這位曾被賴總統稱讚為「百年難得一見的政治奇才」，如要在短短2個月就能建立人親土親及整合南北彰化10多個大小派系，似乎有極高難度。

她直言，黨中央與彰化縣黨部如一直用自己過往選舉思維及傳統選戰打法，仍只會問地方黨部及地方大老，不深入尊重基層黨員與選民想法，用這種空降人選在彰化縣及其他縣市，將會陷入艱困選戰，不可不慎！

選舉只剩半年時間了，謝衣鳯向黨中央喊話「選舉如作戰一樣，一鼓作氣，再而衰，三而竭」，並強調，她仍是藍白陣營中最強的候選人，且有堅強的民調基礎，黨中央就應正視這個事實，不要輕易排除在地深耕的人選。

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