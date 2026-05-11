藍白砍軍購無人機成重災區 業界：對中小型產業鏈影響有限

國軍操作陸用型監偵無人機。（資料照）

行政院提出1.25兆國防特別條例，藍白聯手砍到只剩7800億元，其中，關鍵的無人機項目被排除。桃園市是無人機與軍工重要聚落，被列為此次藍白大砍國防預算的「重災區」。在無人機產業深耕30年、中華民國無人載具協會理事長樊毓漢表示，近年政府大力扶植無人機產業鏈，包括國防部無人機採購案，主要都是上游大型公司受惠，中小型廠商其實「看得到、吃不到」，都專注在走自己的路、研發關鍵技術，以他公司來說，生產的無人機與零件主要走外銷，作為自殺式無人機用途，刪減預算對他們的影響並不大。

「國防部採購案是大公司受惠」

樊毓漢也提到，無人機在國防上的地位不言可喻，但還是要走向低成本、消耗戰的方式，尤其戰場上每天要消耗數千台無人機，而政府採購的無人機動輒上千萬元，並不符合目前戰場上的真實狀況。

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另有不具名無人機業者表示，公司有投標政府、軍方標案，此次國防預算被砍，無人機被排除在外，但對公司影響應該不大，主要是公司在業界很久，主要都是走海外為主，台灣多數無人機公司都是如此，且若是無人機產業鏈只能靠政府單一標案，恐怕更難以生存、持續。

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