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    首頁 > 政治

    區桂芝配合中共宣傳談「零軍購」 陸委會：北一女應妥適處理

    2026/05/11 19:59 記者陳鈺馥／台北報導
    北一女教師區桂芝接受中國官媒《央視》旗下新媒體「日月譚天」訪問，主張「零軍購」。（圖擷取自日月譚天）

    北一女教師區桂芝接受中國官媒《央視》旗下新媒體「日月譚天」訪問，主張「零軍購」。（圖擷取自日月譚天）

    北一女教師區桂芝接受中國官媒《央視》旗下新媒體「日月譚天」節目訪問，她反對對美軍購，聲稱「台灣人就是中國人，如果我們承認這一點，其實和平就來了，一毛錢軍費也不用花了」。陸委會今日強調，北一女去年曾公告禁止教職員工接受中共所屬媒體採訪，應該妥適處理區桂芝老師再度配合中共宣傳的行為。

    在藍白立委聯手下，立法院8日三讀通過預算上限僅7800億的軍購特別條例，區桂芝在中共官媒節目聲稱，自己主張「零軍購」，「台灣人就是中國人，如果我們承認這一點，其實和平就來了，一毛錢軍費也不用花了」。完全無視北一女中去年已經公告：「即日起禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪」。

    對此，陸委會指出，《央視》旗下「日月譚天」頻道經常發表對台統戰及軍事威脅言論，是道道地地的中共喉舌機關。北一女去年曾公告禁止教職員工接受中共所屬媒體採訪，應該妥適處理區桂芝老師再度配合中共宣傳的行為。

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