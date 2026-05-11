盼賴總統親自出席紀念519 民團籲白色恐怖記憶日重新入法

519行動組合及辜寬敏基金會等12個民間社團今召開「總統，你敢知影519？」記者會。（辜寬敏基金會提供）

519白色恐怖記憶日將至，519行動組合及辜寬敏基金會等12個民間社團今召開「總統，你敢知影519？」記者會提出2大訴求，呼籲行政部門儘速將「白色恐怖記憶日」重新入法，並籲請賴清德總統比照228紀念日規格，以國家元首身分出席519官方紀念儀式。召集人王美琇強調，519跟228同等重要，這是我們台灣社會重大的創傷，我們要記取歷史教訓，不要重蹈歷史的覆轍，唯有不忘歷史記憶，才能落實轉型正義。

主辦單位「519行動組合」召集人王美琇表示，白色恐怖這段長達43年的歷史，超過2萬人遭到國家暴力不義對待，然而「白色恐怖記憶日」卻在去年5月遭到國民黨立委王鴻薇提案刪除。王美琇批評，對於那段威權統治的歷史，中國國民黨至今沒有任何的反省，居然還敢選在519這一天，對賴清德總統發起莫名其妙的彈劾。

請繼續往下閱讀...

「國民黨利用民主踐踏民主，利用民主遂行政治鬥爭，這就是我們沒有去推行轉型正義的結果。」王美琇指出，已經有將近30位的白恐受難前輩及數十位家屬共同連署，這一封給賴清德總統的建言書，鄭重邀請總統務必參加519的國家紀念祭典儀式。

現年97歲的白恐受難者張則周教授指出，「519白色恐怖記憶日」不是只有支持民進黨的人提出，這是一個全民共同的記憶，在戒嚴時期，不管你是什麼黨、什麼立場都有可能受到迫害，而這些迫害是不可彌補的。

白恐受難者作家陳列說，很遺憾賴清德總統去年沒有親自參加519官方紀念儀式，不知道是因為公務繁忙，或是在「519白色恐怖記憶日」被刪除之後，不想跟在野黨對幹的考量；國家元首親自出席紀念儀式有很重要的意義，除了可以悼念、安魂受難者的精神與價值，也對家屬表示安慰。

白恐受難者陳欽生批評，白色恐怖就是國民黨過去所做的，所以他們想盡辦法去抹滅這些事實跟歷史，希望未來在519那一天，101大樓也能夠點燈紀念，讓台灣社會能夠看見我們這群人的訴求。

民進黨立委陳培瑜說，國民黨為什麼要刪掉519白恐記憶日，為什麼不願意談白色恐怖？為什麼不願意談戒嚴？因為他們非常清楚地知道，那個是他們所屬的政黨，對台灣的民主做得最可怕、最惡劣的事情，他們深深知道不能提、不能講、不能被台灣人記得，所以透過修法洗去我們台灣人的記憶，而接下來他要取代我們台灣人的記憶，這才是最可怕的事情。

陳培瑜警告，威權獨裁的影子並沒有離得太遠，國民黨認為台灣人沒有看出來，他們跟共產黨站在一起。而現在國民黨正在發動大量的輿論攻擊，洗腦年輕一代痛恨民進黨。她在參政前就開始參與把轉型正義變成繪本故事，變成兒童文學故事，因為歷史記憶非常重要，民主價值必須要被傳承，必須要被持續討論，未來這塊土地上的孩子還能不能享有民主，需要我們這一代一起努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法