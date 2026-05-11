不甩民意？藍彰化縣長傳提名魏平政 謝衣鳯3人反應曝光

國民黨彰化縣長提名人選即將揭曉，3位爭取提名的柯呈枋（左起）、謝衣鳯、洪榮章，傳出可能未獲青睞。（民眾提供）

被藍營基層自嘲是「歹戲拖棚」的國民黨彰化縣長提名人選，可望於後天（13日）中常會拍板，傳出將獲徵召的人選是前考紀會主委、律師魏平政。對此，原是熱門人選的立委謝衣鳯暫緩回應。都曾做過彰化縣副縣長的縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章有表態；洪榮章無奈表示「尊重」但也抨擊「亂搞一通」；柯呈枋更重砲轟黨中央，他說，如果最後只是少數人關起門來決定，無視基層聲音，那不只傷害團結，更是在消耗支持者對國民黨的信任。

謝衣鳯暫無回應

記者致電謝衣鳯，電話轉語音信箱；傳訊LINE詢問，她回「不好意思，等一下回你。」

請繼續往下閱讀...

洪榮章：等人選公布再講

洪榮章被問此若最後提名非他而是魏平政，他直言，只能尊重，該講都講過了，講那麼多也沒有用，亂搞一通，搞成這個樣子，每天都在放新聞，事情演變至今，「我心如止水」要怎麼搞就搞吧！一切還是要公布再講，搞得讓人反感。

柯呈枋轟黑箱：沒民意沒協調

柯呈枋也說，每週一問又到了，從有規則變沒規則，從說過年前、拖到元宵，從清明又一路拖到快端午，彰化鄉親現在不只是在等提名，更是在看國民黨中央到底還有沒有制度。今天如果只是為了「趕快交差」隨便丟出一個人選，沒有民意基礎、沒有清楚機制、沒有整合能力，那跟沒提名其實沒兩樣，最後還是一團亂。他認為，提名可以快，但不能亂；可以協調，但不能黑箱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法