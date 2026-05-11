留住偏鄉好老師！吳沛憶等綠委促「服務媒合平台」入法

綠委吳沛憶、林月琴、張雅琳、蘇巧慧、陳培瑜、伍麗華今召開座談會，邀請教育團體討論如何給予偏鄉教師更多的支持。（吳沛憶辦公室提供）

偏鄉教師流動率高，也讓偏鄉孩子更頻繁遭遇換老師，每一次分離，都需要重新適應與再次累積信任。民進黨立委吳沛憶、林月琴、張雅琳、蘇巧慧、陳培瑜、伍麗華今共同召開座談會，邀請全教總、瑩光教育協會、誠致教育基金會、RC教育基金會、實現會社、親子共學 、籿苗教育發展協會、一滴優、台灣觀光地方創生協會等團體的參與，聆聽實務團體的經驗，討論如何給予偏鄉教師更多的支持。

吳沛憶表示，聽聞過偏鄉教育現場有，教師缺乏經驗，卻苦無支援，導致挫折、想放棄的故事，教育部有責任不讓老師孤單。每位老師需求不同，所以不是要變成只有一種方案，而是希望由教育部建立全國性的媒合平台，讓偏鄉老師們能在平台上尋找符合自身需求的資源。

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林月琴提及，偏鄉教育不能只靠教師熱情苦撐，國家必須建立制度性支持，民進黨已提出「偏遠地區學校教育發展條例」修法版本，針對偏鄉幼兒園與教保現場的人力穩定問題提出改善方向，包括將偏鄉公幼契約進用教保員納入久任獎勵機制、增補收托兩歲幼兒所需人力，以及調整學齡制以穩定班級經營。

張雅琳強調，未來修法應特別將「偏鄉及非山非市學校教師入校陪伴服務媒合平台」明確入法，整合個人師資、退休教育人員、民間團體與在地教育資源，讓學校能依需求媒合支持服務。同時，也應配合財劃法調整，釐清中央與地方分工，建立穩定預算、基本標準與教師待遇誘因，讓教師支持不再只靠熱心民間團體，而應該成為國家制度。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧指出，偏鄉師資的高流失率，背後隱含的不僅是城鄉資源落差，更是教師職涯發展的兩難，以新北市烏來深山的德拉楠民族實驗學校為例，交通不便導致教師難以參加增能課程或研習，在面對教學挑戰與學生問題時，也常因缺乏同儕諮詢而陷入孤立無援的困境。

曾任偏鄉學校校長的教文委員會召委伍麗華預告，6月底將排審「偏遠地區學校教育發展條例」，偏鄉代理教師的比例及流動率常年居高不下，導致學生「六年換六位導師」，教師亦深陷行政與跨年段備課重擔。除了今天所討論的偏鄉教師資源平台之外，「在地留任」更是穩定師資的核心，所以她主張推動「久任轉正」機制，讓深耕偏鄉多年的優秀代理教師擁有轉正管道。

全教總副秘書長李雅菁建議，要協助偏鄉教師，必須先了解教師的困擾與需求，並建置支援平台。全教總與教育部合作辦理的教師專業發展支持系統，就是值得延續的模式，透過基地班、輔導諮詢教師陪伴觀課、議課與備課，協助偏鄉教師累積專業支持與教學能量。

李雅菁也呼籲，研議修法讓教師在不同偏鄉學校的服務年資，可合併計算於申請介聘及久任獎金制度，肯定教師長期投入偏鄉教育的貢獻。她呼籲，偏鄉不是次等區，盼政府以正式教師補足缺額，搭配完善支持措施，穩定偏鄉師資，保障學生受教品質。

實現會社議題研究員唐正因指出，實現會社於112學年度追蹤25所偏遠地區學校、441位教師後發現，偏鄉師資流失情形嚴重，平均到職後四年流失率約六成；未具教師證代理代課教師前兩年流失率達57%、四年達77.8%，正式專任教師初任四年流失率也達46.4%。政府應建立「偏遠地區教師與學校支持平台」，常態化「教育陪伴者制度」，整合公私部門資源，並編列穩定預算，入校陪伴、教師培力、課程共備、心理諮詢與社群支持，轉化為可長久運作的公共支持系統。

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