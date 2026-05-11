國防預算遭砍 無人機廠商：影響產業發展、國家安全

藍白在立法院聯手大砍國防特別預算，其中預算遭砍的「重災區」為無人機產業。圖為國軍操作陸用型監偵無人機。（資料照）

行政院提出1.25兆元國防特別預算，立法院在藍白合作下通過7800億元軍購案，其中預算遭砍的「重災區」為無人機產業。對此，新北市1家無人機廠商董事長憂心表示，預算遭砍對產業發展和國家安全一定會造成很大的影響，畢竟台灣不管是研發、製造的技術或人才，都是世界水準，軟、硬體實力堅強，立法院不應該刪除這筆預算。

這名董事長說，目前全世界都致力發展無人機，台灣也不例外，近年廠商看中無人機的產業前景，紛紛回台投入資源和人力，台灣擁有厚植實力、技術成熟，只要有源源不絕的「活水」進來，產業就會發展快速，如果預算被刪除，產業整體發展時程就會變慢。

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這名董事長表示，該公司曾替中科院製造無人機，平均每年約生產500架無人機，提供給國軍使用，主要用於偵蒐，若國防預算刪減，對於台灣的防衛能力和國家安全一定會下降，現在全世界都加強不對稱作戰模式，以伊朗和烏克蘭為例，戰事中大量運用無人機，因為無人機靈活度高，雷達不易追蹤，近年結合AI技術，在視覺研判或影像判讀方面，都相當智慧、聰明，國家也很重視無人機產業發展，「立法院真的不能去擋這筆預算」。

這名董事長指出，台灣的無人機產業是世界頂尖水準，軟、硬體實力堅強，技術、人才都很完備，各方面基礎條件佔有優勢，國家應該重視並扶植產業發展，即使沒有國防安全問題，無人機仍可廣泛運用在民生需求，相關預算不應該刪除，否則對產業和國家發展影響很大。

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