台東縣府遭疑為吳秀華家族渡假村開大路 陳瑩團隊：公共預算不是私人VIP通行證

台東縣府在建和山坡興建寬廣的農路，縣議員林參天質疑是為財團興建渡假村開路。（記者黃明堂攝）

台東縣議長吳秀華已由國民黨徵召參選下屆縣長，無黨籍議員林參天今天上午質詢時，痛批縣府動用公庫預算為吳家投資的渡假村開大路，原3米寬變成15米。民進黨縣長候選人陳瑩團隊指出，本案既有人檢舉，應請台東縣政府說明清楚！若有違法的情事，支持司法勿枉勿縱徹查到底。

林參天在質詢中播放實地勘查影片，影片中工程人員測量青海路三段338巷一帶農路，路寬一路增至15米，他嘲諷表示：「這叫產業道路？這是何等神聖人物才有辦法做這條路？」他指出，台東許多基層農民苦求一條3米寬的農路維修，縣府總推說沒預算，卻在偏僻山區開闢如同大道般的寬度，顯見其目的並不單純。

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林參天說，議長吳秀華及其兄長、前縣長吳俊立家族與「三地集團」董事長鍾嘉村在建和一帶買下大面積土地，欲興建「東映渡假村」，質疑議長利用對行政影響力，拿國家預算去私開飯店的路，吳秀華對此不予回應。

不過，陳瑩競選團隊晚間發表聲明指出，公共預算不是私人的VIP通行證！道路的開拓，一定要符合全民的公共利益，絕不能為特定對象量身訂作，因為每一分錢都是人民的納稅錢。請台東縣政府說明清楚！若有違法情事，支持司法勿枉勿縱徹查到底。

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