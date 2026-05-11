國民黨彰化縣長傳提名魏平政 陳素月：人脈重疊須調整戰略

民進黨彰化縣長參選人陳素月對於國民黨若最後對手就是社頭鄉人的魏平政，她坦言須調整戰略應對。（記者張聰秋攝）

卡關已久的國民黨彰化縣長提名人選，國民黨可望於本週三（13日）中常會拍板，傳出人選極可能就是前考紀會主委、律師魏平政，對此，民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月受訪坦言，若真是傳聞的魏平政，因魏的家鄉社頭正是她的本命區，在人脈與資源可能重疊下，她會調整戰略應對，不能大意。

陳素月受訪表示，還是要等待國民黨正式宣布，若最後確定由魏平政代表出戰，選戰策略勢必得跟著調整，她強調，在國民黨確定人選之後，民進黨競爭的對手就會比較明確，對於地方的一些選務，當然就會做一些調整。

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彰化縣第4立委選區（員林市、田中鎮、大村鄉、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉）是立委陳素月本命區，員林、田中及社頭更是大本營，魏平政家鄉和家族工廠都在社頭鄉，推薦他的人前中常委現任縣黨部主委蕭景田，長期深耕在此，陳素月說，如果是魏平政的話，他是社頭人，就在其「本命區」裡面，會有人脈重疊的問題，選戰策略就得重新調整。

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