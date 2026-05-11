競選最大對手是自己 李四川：盼用政策績效獲新北市民支持

國民黨新北市長參選人李四川認為，他最大的對手就是自己。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川，11日接受網媒「馬格格直播間」專訪時指出，對於外界一直有人拿他的年齡作文章，他覺得年紀不是問題，最重要是要帶給年輕人什麼樣的未來更重要，他把輝達留在台北，就是要讓年輕人能有機會參與AI產業的發展。

李四川說，兒子告訴他「不用裝年輕，只要能不讓年輕人討厭就可以了」，他覺得自己的思想很年輕，平常也很能與年輕人互動，他在3個直轄市當過副市長，「加起來也有1.5個市長」，還想選市長就是希望能貢獻自己的經驗給新北市，他在台北市當公務員、副市長加起來28年，就是希望雙北能夠合在一起發展，「新北市不只是回家睡覺的地方」，他與台北市長蔣萬安談過，要如何讓雙北共榮，要能和東京、上海、首爾這些大城市競爭。

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有人認為國民黨在新北市執政20多年，應該要換黨換人做做看，李四川想問，一家餐廳能成為老店，就是因為菜做得好吃，大家才想一再來吃，「怎麼可以換老闆換廚師？」

所以新北市從前縣長周錫瑋開始解決淹水問題、前市長朱立倫打造三環三線，到侯友宜三環六線、清除五股垃圾山到塭仔圳重劃，一棒接一棒，打拚新北市政；他也感謝侯友宜全力相挺，他會延續新北的市政建設不停歇。

主持人問李四川，認為對手蘇巧慧有什麼優勢？李四川說，蘇巧慧的口才比他好、也比他年輕，還會帶動唱，「叫我裝也裝不來」，但他還是希望雙方選舉能夠競爭，而不鬥爭，各自提出自己的理念和政見，如果蘇巧慧能因此得到選民的肯定與支持而當選，所以他覺得參選最大的對手是自己，希望自己用政策和過往的行政績效得到選民的支持。

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