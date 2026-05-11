誰說美方失望是捏造？白宮簡報逐字稿PTT瘋傳 官員身分曝光

白宮國安會亞洲事務資深主任簡以榮。（資料照）

立法院上週通過大砍政院版4700億元的軍購特別條例，有華府高級官員直言美方對此非常失望，引發輿論熱議。有藍白支持者質疑這位華府官員是捏造出來的，不過一份白宮媒體簡報會的逐字稿流出並被轉發到PTT上，說出對台灣在野黨通過的7800億版軍購感到失望的人，身分也被曝光。

多家外媒指稱，有美國高級官員匿名表示，立法院批准的國防預算遠低於華府預估金額，令美國相當失望，在台網掀起熱烈討論。美國知名外交及國防記者舒弗林（Nick Schifrin）今天（11日）就在X平台透露，這位官員是在白宮針對川習會一事舉行的媒體簡報會上說了這些話，該官員在簡報結束前，特別花了時間批評台灣立法院沒有完整通過賴清德總統提出的1.25兆國防特別條例，部分重要項目遭到刪減，讓美方感到失望，華府認為這些項目仍有必要編列預算，希望台灣能夠支持並完整通過最初提出的整套方案。

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今下午，據稱是同一場媒體簡報會的逐字稿流出，並被鄉民轉發到PTT，相關發言傳出是白宮國安會亞洲事務資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）。逐字稿內容可以看到，簡以榮突然打斷白宮首席副新聞秘書凱莉（Anna Kelly）說話，「嘿，Anna，我是 Ivan。我可以繞回到一個點上嗎？（凱莉回「當然可以」）這主要是針對Gavin（現場某位記者）剛才丟出的問題，因為我剛才沒有提到關於對台軍售的部分。我只想確保每個人都能夠了解，這屆政府在第一年批准的對台軍售案，已經顯著超過了前一屆政府4年的總和。」

「另外，考量到我們對台灣國防預算的立場，他們上週通過了一項特別預算，令人失望的是，當時有一些我們認為仍需資助的關鍵項目被留在了討論桌上未能獲得撥款，我們希望能看到最初提出的方案中其餘部分也能獲得經費。」

Not to be overlooked: a senior US official took a minute at the end of the briefing to call out Taiwan for failing to pass @ChingteLai's entire special defense budget:

"It was disappointing in that there was some stuff left on the cutting room floor that we believe still needs… — Nick Schifrin （@nickschifrin） May 10, 2026

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