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    首頁 > 政治

    藍白砍軍購恐延誤無人機產業 蔣萬安說話了

    2026/05/11 18:19 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安強調，支持厚植台灣國防實力，並進行必要且合理軍事採購。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安強調，支持厚植台灣國防實力，並進行必要且合理軍事採購。（記者方賓照攝）

    行政院提出1.25兆國防特別條例，但藍白聯手砍到只剩7800億元，排除國內委製、國外商購，無人機產業成為重災區。立院民進黨團幹事長莊瑞雄今（11）日表示，由於預算遭砍的「重災區」在無人機產業，都在藍營執政縣市。對此，台北市長蔣萬安表示，他一直強調支持厚植台灣的國防實力及進行必要且合理的軍事採購，接下來也必須確保每一筆預算花在刀口上面。

    民進黨團幹事長莊瑞雄今受訪指出，國民黨嘴巴講支持國防，但總預算都還沒有審，現在哪有追加的問題，他也說，這一次無人機產業是重災區，而各縣市無人機產業分布，新北市52家、台北市43家、桃園市33家、新竹市21家、新竹縣11家、台中市40家、宜蘭3家，基隆也有「重災區在哪裡？國民黨執政的縣市！」

    蔣萬安今日出席「公益台北愛心平台」感恩會，會前媒體詢問蔣萬安，有關軍購案遭莊瑞雄質疑，北市不支持43家無人機產業？此外，軍火商也常被質疑茶葉商、水產、裝潢業都能接案，恐有不當得標案件，如何看待？

    蔣萬安表示，上周在立法院包括國民黨團非常團結，在野共同努力通過了軍購預算，接下來也必須確保每一筆預算花在刀口上面，他一直強調，支持厚植台灣的國防實力以及進行必要且合理的軍事採購。

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