李四川：用捷運路網串連基北北桃成國際級都會

國民黨新北市長參選人李四川，主張用捷運路網串連基北北桃成國際級都會。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川，11日接受網媒「馬格格直播間」專訪時指出，他對於雙北、甚至整個基北北桃的交通網路有完整的發展概念，就像東京、上海和首爾，要有一定的人口，才能成為國際型的大都會。

李四川受訪指出，他支持民眾建議可使用TPASS搭車從板橋到南港，因為在上班期間，捷運從板橋往台北擠不上車，但北上的高鐵列車到板橋已經沒有什麼乘客上車，若能開放高鐵給通勤族搭乘，就能提供上班族更多的短距離通勤選擇。

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對於淡江大橋即將通車，李四川指出，目前淡海藍線尚未核定，但是未來輕軌可經淡江大橋到八里，往右轉就能通往桃園機場、往左轉就能到五股，他主張未來淡海新市鎮二、三期應發展工業區，讓民眾在地就業，不需要花時間到台北上班。

李四川說，他爭取到輝達留在北士科後，從北士科過橋到社子島，未來再興建蘆社大橋，從蘆洲就能透過輕軌和台64、台65線接到板橋和土城，連結雙北的AI科技產業，他在台北市3年半，規劃好東、南、西、北環段的環狀線，東環可從信義計劃區到動物園，汐止線到東湖，解決內湖塞車問題，加上規劃中的中和光復線，可從中和直通公館、大巨蛋，樹林萬大線將於2027年通車。

李四川表示，透過雙北、桃園的捷運路網合作，讓大家的通勤交通更方便快速，將雙北從一日生活圈打造成「30分鐘生活圈」。

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