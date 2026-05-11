談6月訪美 鄭麗文：傳達對兩岸和平的信心

國民黨主席鄭麗文。（記者林欣漢攝）

國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，鄭麗文今日表示，在與中共總書記習近平會面後，確定雙方都對兩岸的和平穩定有巨大的善意跟誠意。因此美國行也希望能傳達對於和平的信心，以及對和平繁榮東亞可以做出重大貢獻的提案，相信這才真正的合乎美國的國家利益，也合乎所有區域國家的利益。她強調，降低敵意、避免戰爭、創造和平，締造繁榮，是這次訪美最重要的主軸。

鄭麗文指出，預計6月初出發訪美，東岸、西岸都有非常多的邀約跟訪問，盼時間能盡量壓縮，不要超過二個星期。西岸會去舊金山、洛杉磯；東岸則是波士頓、紐約及華府，現在還在積極的聯絡中，德州則還在確認中，這次的行程非常的多元豐富。

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鄭麗文表示，在與習近平會面後，確定雙方都對兩岸的和平穩定有巨大的善意跟誠意，也希望能積極的往這個方向去努力。台海要避戰、創造和平的可能性，這中間美國的態度及支持至關重要，希望改變過去冷戰時期台灣位居第一島鏈的位置，它背後其實呈現出來的是一個戰爭的最前線，是東、西兩大陣營的對峙，希望從日韓到大陸的東南沿海，以及台灣、新加坡、香港等這一塊已經發展成為世界上最富庶、經濟最發達，科技最先進的區域，是一個和平繁榮的區域，而不再是戰爭的前沿，「我希望它是一個Pacific Peace and Prosperity Zone」。

鄭麗文說，這整個的區域要變成和平繁榮的地方，為人類的和平跟再一次新的科技時代的繁榮，登上一個新的高峰，美、中兩大強權共同的意願不可或缺，因此希望美國能夠扮演更加關鍵積極的角色。

對於即將登場的川習會，鄭麗文表示樂觀其成，不只台灣內部朝野應該和解、兩岸應該和解，她也真正期待看到美、中能夠發展出正面的友誼，能夠和解、合作，那就是全世界最大的福音，希望美、中能夠共同為整個區域的和平跟繁榮做出正面的貢獻。

鄭麗文指出，這趟美國行希望能傳達對於和平的信心，以及對和平繁榮東亞可以做出重大貢獻的提案，相信這才真正的合乎美國的國家利益，也合乎所有區域國家的利益，也應該是大家共同努力的方向。她強調，降低敵意、避免戰爭、創造和平，締造繁榮，是這次訪美最重要的主軸。

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