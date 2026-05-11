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    首頁 > 政治

    「我的人生履歷不是寫在看板上」 李四川：是在道路橋梁工程和治水救災能力

    2026/05/11 17:27 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川表示他認為「自己的人生履歷不是寫在看板上」，而是展現在道路、橋梁工程和治水、救災能力上，（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川表示他認為「自己的人生履歷不是寫在看板上」，而是展現在道路、橋梁工程和治水、救災能力上，（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川11日接受網媒「馬格格直播間」專訪時指出，雖然競選對手的廣告看板掛的比他還早、還多，但是他一直認為「自己的人生履歷不是寫在看板上」，而是展現在道路、橋梁工程建設和治水、救災能力上，相信民眾使用過他的工程建設，了解他曾經參與過的治水、救災經驗，就會對他有信心，願意支持他。

    李四川受訪時說一段故事，他曾經在高鐵高雄站搭車時，到商店買咖啡，店員堅持要請他喝咖啡，因為李四川擔任副市長時，把道路修的平整，讓他騎機車上下班能安全舒適，李四川覺得這就是他為市民服務的價值。

    李四川也提到，他在公務單位服務40多年，最大的感受是很多法令跟不上時代的改變，也讓公務員難做事，像是他在台北市，為讓大巨蛋能開演唱會，卡在法令規定向下挖超過10公尺就不能開演唱會，但還好經過大家的努力去修改調整規定，後來讓阿妹、周杰倫都能在大巨蛋開演唱會。

    李四川被主持人問到，大家有什麼理由要支持他當市長？李四川說，他從3職等的基層公務員一直做到14職等，沒有靠背景，只有全力以赴，他希望能將自己累積的經驗為市民服務，他不會選舉，但是會用過去的政績當成選舉最好的政見，雖然自己不年輕，但是會帶給年輕人未來，像是為台北留下輝達總部，提供台灣AI產業發展，提供年輕人進入AI產業的機會。

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