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    首頁 > 政治

    7800億軍購通過第4天 林濁水觀察中國反應：太太太反常了！

    2026/05/11 20:19 即時新聞／綜合報導
    前立委林濁水。（資料照）

    前立委林濁水。（資料照）

    延宕了將近半年，國民黨刪減政院1.25兆國防特別條例，8日三讀通過上限匡列金額7800億元的版本。前立委林濁水指出，7800億軍購通過到現在已經第4天，中國還沒有表示任何意見，實在太反常。

    國民黨內原先就黨主席鄭麗文提出的「3800億+N版」和多數藍委支持的「8000億版」吵得不可開交，最終藍白聯手通過7800億的軍購條例，被視為藍營內部不同版本爭論後的折衷結果。但總歸是美國公開表示支持政院版1.25兆的「閹割版」，預算縮減約4700億元，許多關鍵項目被排除。

    不少人直言，這就是中共希望看到的畫面，被排除的關鍵項目讓台灣防衛能力形同跛腳，例如AI輔助情報決策模組、指管與決策輔助系統（C5ISR）、無人機艇國產計畫等商購案或國內委製案被拿掉，即便從美國那裡買到中國忌憚的海馬斯系統（HIMARS），卻落得「有拳頭卻沒眼睛」的窘境，屆時藍白又能顛倒是非酸綠營政府「浪費錢」買「不能用的武器」。

    而林濁水今天在臉書就發文表示，「7800億已經通過第4天了，中共還沒表示意見，太太太反常了！」網友們紛紛留言，「因為7800就是缺東缺西還花大錢的版本，他們當然歡迎」、「他們早知道遲早會過的，能擋一天是一天」、「本來就是老共希望看到的」、「因為這是藍白國會的決定啊！，現在國共往和解共存邁進」、「是暗爽在心口難開，還是氣到說不出話來？」

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