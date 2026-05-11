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    首頁 > 政治

    藍營議員肯定更新電腦說到做到 陳其邁：投資數位升級不會手軟

    2026/05/11 17:07 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員黃柏霖肯定市長陳其邁對數位升級的魄力。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員黃柏霖肯定市長陳其邁對數位升級的魄力。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市議員黃柏霖今質詢時肯定市長陳其邁說到做到，全面更新校園大屏、平板與公務員電腦；陳其邁強調，投資數位升級不會手軟。

    長期倡導志工、科丁教育、電腦升級與再生電腦運用的黃柏霖，今質詢毫無意外地搬出拿手課題，同時公開稱讚市長陳其邁說到做到，願意投入資源迅速更新校園、各局處資訊設備，他也建議市府對於部分還不到汰除、但需升級的電腦給予協助。

    陳其邁答詢表示，會責成副市長李懷仁盤點時限到期之設備及科任教室，由於大、小學校（人數）差異大，將研議增加大校補助可行性；他同時強調，市府在數位升級的投資上不會手軟。

    黃柏霖另指出，高雄市經濟弱勢市民微型保險，可投保年齡將從65歲提高至70歲以下，超過7千人受惠，期盼區公所協助遞送保單，讓弱勢民眾獲得保障。

    此外，因應AI新時代，產業所需的是具備實作力、跨域整合與自主應變能力的人才，他期待市府積極爭取全球最具影響力的程式學校「School 42」落腳高雄，打造國際級IT人才基地。

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