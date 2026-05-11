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    首頁 > 政治

    鄭麗君會晤英國駐台代表包瓊郁談台英ETP 宣傳「台灣之光」著作

    2026/05/11 17:02 記者黃靖媗／台北報導
    行政院副院長鄭麗君（右）特別向英國駐台代表包瓊郁宣傳進入英國國際布克獎決選名單唯一亞洲作品「臺灣漫遊錄」。（擷取自英國在台辦事處臉書）

    行政院副院長鄭麗君（右）特別向英國駐台代表包瓊郁宣傳進入英國國際布克獎決選名單唯一亞洲作品「臺灣漫遊錄」。（擷取自英國在台辦事處臉書）

    英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）日前邀請行政院副院長鄭麗君至官邸會面。英國在台辦事處今（11）日透過臉書表示，兩人就台英去年簽署的「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）交換意見，鄭麗君特別宣傳進入英國國際布克獎決選名單的唯一亞洲作品「臺灣漫遊錄」。

    英國在台辦事處透過臉書指出，代表包瓊郁日前邀請行政院副院長鄭麗君到代表官邸會面，雙方就英國與台灣在去年夏天所簽署的台英ETP三項領域協議，數位貿易、能源與淨零排放、投資的未來工作方向交換意見。

    英國在台辦事處指出，英國與台灣在離岸風電等綠能合作成果豐碩，期望在人工智慧、半導體、太空等前沿科技領域也能有更多深入合作。

    英國在台辦事處表示，曾任文化部長的鄭麗君準備中、英文版本「臺灣漫遊錄」作為見面禮，並當面宣傳這部目前入圍英國國際布克獎（The Booker Prizes）決選名單中唯一亞洲作家作品。「臺灣漫遊錄」也是首度入圍英國國際布克獎決選名單的台灣作品，代表處深刻期待這本台灣之光能於5月19日，再獲得國際布克獎的光環加持。

    英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）日前邀請行政院副院長鄭麗君至官邸會面。（擷取自英國在台辦事處臉書）

    英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）日前邀請行政院副院長鄭麗君至官邸會面。（擷取自英國在台辦事處臉書）

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