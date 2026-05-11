三班護病比恐跳票？ 石崇良揭上路時間3考量

立法院社福及衛環委員會審查中華民國115年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算；以及舉行「空氣污染防制法」公聽會，衛福部長石崇良列席備詢。 （記者田裕華攝）

三班護病比上路時間爭議持續延燒，國民黨立委質疑，三班護病比入法已經從總統賴清德的「上任禮物」變成「卸任禮包」，且若按照衛福部目前規劃的上路時間執行，形同陷賴清德於不義、等同於政見跳票。衛福部長石崇良則解釋，2028年5月才上路是基於年初疫情、年假、轉職潮等考量。

國民黨立委陳菁徽指出，我國約有30萬人持有護理師執照，但僅有19萬人願意投入護理服務，顯示我國面臨的問題是護理師不願意留在職場，而賴清德2023年9月提出三班護病比2年入法的政見，但三班護病比入法如今已經從賴清德的上任禮物變成卸任禮包。

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國民黨立委王育敏則認為，三班護病比自討論迄今，準備期已經超過4年，這對於殷殷期待的護理師來說並不公平，但護理師公會仍提供衛福部空間、沒有要求立即上路，僅主張2027年12月31日上路，現在起算，還有1年半的時間，為何提前5個月這麼困難？

石崇良則解釋，規劃於2028年5月上路是考量年初遇到流感高峰季、過年長假跟年後轉職潮，不希望因為新制上路而再度造成醫院擁塞的亂象，衛福部也期待三班護病比最後一哩路可以安全著陸。

但王育敏質疑，若衛福部真讓三班護病比等到2028年5月才上路，是「陷賴總統於不義」，因為2028年的選舉不是5月1日才投票，而是在1月就投票，形同賴清德的政見一定跳票。

對此石崇良回應，總統任期是到2028年5月20日，「如果怕跳票，再投給總統，他就一定會落實，只要沒有輪替的話，他一定會落實」，2025年編列預算開始推動三班護病比，1年才看到效果，但有相當數量的醫院並未開床，未來也不希望醫院用關床的方式達標。

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