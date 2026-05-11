陳玉珍「離島條例」修法藏5大國安疑慮！ 經民連：金門軍營恐被中國斷電

經民連等民團舉辦「真和平，要國防」 523遊行記者會，會中並由經民連召集人賴中強（中）主持說明。（記者田裕華攝）

國民黨立委陳玉珍所提「離島建設條例部分條文修正草案」5月8日逕付二讀、交付協商。其中，更增訂離島的電網要跟中國併聯，中國人只要經離島縣府同意，便可購置不動產物權。經濟民主連合智庫召集人賴中強今日受訪痛批，陳玉珍提案有5大國安疑慮，完全不顧台澎金馬安危，公然向中國表忠，金門從不缺電，為何金門電網要跟中國併聯，中國以後便可以直接對軍事營區斷電。

根據陳玉珍、陳雪生等人所提「離島建設條例部分條文修正草案」，新增離島「輸配電業」經營者得擬具與中國電業併網、輸送、購買、銷售等電力工程及交易相關業務經營計畫，經離島縣市政府核轉電業管制機關審核，並由電業管制機關報請行政院核定，不受電業法相關規定限制。

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草案新增，輸配電業核定的經營計畫與中國的電業簽訂「電力網併聯工程」與「購買及銷售電能協議」，不受兩岸條例第5條之1規定限制。

並增訂，離島縣政府得於指定區域設置「離島自由貿易示範區」，自貿區之設置區域、管理機關、事業範圍、資格條件、審查基準、申請程序、應檢附文件資料及其他事項的管理辦法，由各離島縣政府以自治條例定之。

根據草案，為促進離島地區土地資源開發與再利用，中國人得經「當地縣市政府」核准，在離島地區取得、設定或移轉不動產物權，不受兩岸條例第69條限制；離島地區擴大都市計畫、都市計畫個案變更或都市計畫通盤檢討，涉及都市計畫農業區、保護區變更為可建築用地者，其開發的規劃及方式，由縣市政府另定。

在醫療部分，草案新增，得開放中國大陸人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，投資離島地區醫療機構，不受兩岸條例72條第1項及第73條第1項規定限制。

對此，賴中強表示，現行兩岸人民關係規定，中國人在一定條件下，可以取得台灣土地所有權，但必須取得「內政部」許可。陳玉珍所提修法草案是要把內政部的把關，改成可以由金門縣政府「放水」取得。

賴中強批評，陳玉珍大概認為2026金門縣長選舉穩當選的，這個修法就是在為她自己當金門縣長「擴權」，把原本屬於中央政府的核准權，直接移到離島地方政府。

賴中強指出，牽涉中國的部分，這個草案還納入「離島自由貿易示範區」，將造成中國可以在金門洗產地，有中國貨偽造成台灣貨的問題。其次是離島醫療專區，將大量衝擊金馬醫療資源，中資可以在離島開醫美、健檢醫院，吃緊的健保資源將更加缺乏，以後離島居民看病可能都要排隊。

「跟中國通電都放進去！」賴中強說，金門從不缺電，該提案竟然要把金門的輸配電網跟中國併聯，將「電力網併聯」、「輸配電線」及「跟中國買電」都放進去，甚至規定與中國簽署協議不用取得陸委會授權。

賴中強批，該修法草案是向中央奪權，還打算將離島的都市計畫核定權，從中央政府改成在離島縣政府。上述5點都將對國安造成衝擊，基本上，陳玉珍所提修正草案是向中國示好，因為習近平早就說要「新四通」，通橋、通電、通氣、通水，此修法就是實現這個，「這些都是中國要的」。

賴中強示警，如果三讀通過，金門、馬祖離島將更依賴中國，金門跟中國通電併聯，以後軍事營區的電力，中國可以直接把你斷電，這樣難道不危險嗎？

他強調，有問題的離島自貿區、離島醫療專區都在這次修法，甚至還要跟中國通電，完全就是在向中國表忠。

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