藍營彰縣長人選這次不會「狼來了」？ 蕭景田：週三提名機率高

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表明，他已強烈建議黨中央本週三中常會確定縣長提名人選，以免影響縣議員、鄉鎮長選舉佈局。（記者張聰秋攝）

國民黨主席鄭麗文6月1日出訪美國，出國前有3次中常會，彰化縣長提名人選目前還未拍板，不過，彰化縣黨部主委蕭景田今（11日）天下午證實，他已跟黨主席鄭麗文連繫，強烈建議後天週三中常會確定人選，他的建議與論述，到今天為止還沒有被否決掉，蕭景田說，「禮拜三提名的機率是比較高的！」

彰化縣長王惠美人在歐洲考察，鄭麗文又即將出國，若接下來3次中常會不敲定人選，再拖下去就6月，藍營基層炸鍋。蕭景田坦言，他直接建言「後天就要處理」，之所以主張盡快定案，主因不只縣長提名本身，還牽動後續鄉鎮市長及議員布局。

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他說，縣長提名牽扯的範圍很廣，牽扯到縣長、縣議員與鄉鎮市長提名，卡太久了，參選人個個人心惶惶，不斷內耗，上週他很積極的建議儘快完成。

黨中央是否認同地方建議，蕭景田說，「我認為是可以接受的。」他說，「黨中央是有可能接受我的建議。」他並透露，他主張儘快提名的論述，主席接受的程度蠻高，所以她現在也沒有說不行，到今天也沒有跟他說NO。

記者進一步問黨中央一直觀望提名人選？蕭景田說，檯面上幾位有意參選者都是好的人才，黨中央評估的不只是眼前聲勢，而是未來整體選戰布局，全盤考量參選人的人格特質、潛在的力量，以及未來與民進黨參選人陳素月之間，能否形成明顯的區隔，給選民耳目一新的選擇。

因立委謝衣鳯、前立委柯呈枋主張民調決定人選，對此，蕭景田直言，其實民調已經不那麼重要，徵召的話就不能講現在的民調。他說，用徵召就是看參選人的未來性，並不是現在式，如果說現在民調最高，可能打了2個月、3個月以後，會出現很多問題，反觀用徵召，雖然現在比較不具知名度，可是再過1、2個月以後，選民的認同感、好感度都會快速增加，徵召打的就是一個未來式。

按國民黨慣例，若後天（13日）中常會辦理徵召，被提名人將親自出席。蕭景田說，會由主席授旗、披彩帶，若中常會進行提名，他本人也會到場。

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