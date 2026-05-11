台灣連10年未收到WHA邀請函 石崇良：國際挺台力道不因美退出減弱

衛福部長石崇良11日出席「2026年世界衛生大會（WHA）推案及台灣智慧醫療與健康產業展」行前記者會，說明我國今年爭取參與世界衛生大會的策略，以及在日內瓦舉辦「台灣智慧醫療與健康產業展」的相關規畫。（記者林正堃攝）

第79屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日至23日在瑞士日內瓦舉行。外交部長林佳龍指出，台灣已經連續第10年沒有收到WHA邀請函，不能只被動等待，而要主動呈現；衛福部長石崇良則表示，國際支持台灣的力道並未因為美國不出席WHA而有減弱。

外交部與衛生福利部訂今（11）日舉辦「2026年世界衛生大會推案及台灣智慧醫療與健康產業展雙部長行前記者會」。

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「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」將於5月17日至19日在日內瓦的President Wilson旅館舉行；展覽以「WHO Cares? TAIWAN Cares!」為訴求，並以「Chip in with Taiwan」作為視覺主軸。

石崇良表示，WHA是一年一度全世界最重要的衛生醫療盛會，可惜台灣至今仍未收到今年WHA的邀請函。但在全球面臨人口老化、慢性病負擔加劇、新興傳染病威脅、抗生素抗藥性等諸多挑戰威脅下，台灣不應該缺席，更應該積極參與。

石崇良表示，他也會在本週率領國合會、疾管署、食藥署、健保署、國健署等單位，在無任所大使吳運東的陪同下，一起赴日內瓦參與WHA活動。

石崇良說明，今年大會期間，我國癌症防治、C型肝炎根除、智慧醫療、醫療韌性等4場國際論壇，也獲得許多國內醫療體系與業者的支持，將舉辦台灣智慧醫療與健康產業展。

石崇良表示，將以展覽搭配論壇，讓全世界了解台灣不只有晶片，更有可以提升醫療照護品質效率的解決方案，相信是今年在日內瓦會看到的台灣亮點，具體呈現「Taiwan Can Help」，台灣是能幫助全世界醫療的重要角色。

林佳龍致詞表示，台灣已經連續第10年沒有收到WHA邀請函，不能只被動等待，而要主動呈現。

林佳龍表示，除了「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」之外，往年WHA有做的友邦致函、執言、2+2辯論都會持續做，將藉由本次展覽「整隊」，以形成「醫療公衛台灣隊」。展覽結束後，也可以持續傳播相關內容，傳達台灣可以做負責任且有能力貢獻的夥伴。

產業團團長、馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，希望透過國家隊的整合，將台灣產業、醫療都結合在一起；今年參展廠商都是一時之選，具備成熟的技術，相信有很多人在尋求與台灣合作，但苦無機會，希望以這次展覽為契機，幫助台灣走出去。

針對美國退出WHO對我國推動參與WHA的影響，石崇良表示，美國一直是我們堅定夥伴，美國總統川普上任後，也曾經多次以不同的管道及途徑，表達對台灣參與國際衛生活動的支持。國際支持台灣的力道並未因為美國不出席大會而有減弱，正因為如此，台灣需要更慎重、更壯大地積極參與WHA活動，展現我們參與WHA的堅定信念。

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