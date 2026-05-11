別再擔心被賣掉！她曝川普對台態度：台灣是美國在亞洲「最硬拳頭」

隨著「川習會」正式登場，各界高度關注美國對台政策走向。（路透社）

隨著「川習會」登場，各界高度關注美國總統川普是否將台灣視為與中國談判的籌碼。資深媒體人詹凌瑀在臉書發文分析，川普的「美國優先」方針並非外交辭令，而是建立在軍事與經濟實力的現實主義；川普任內對台軍售的質量與數量均已超越拜登政府，顯示其戰略核心在於將台灣武裝成「鋼鐵刺蝟」，以此達成真正的軍事嚇阻，更是最實在的挺台態度。

詹凌瑀在臉書發文表示，對於強調「美國優先」的川普而言，台灣的價值在於軍事與經濟的實力，而不是靠軟綿綿的外交辭令。只要台灣實力夠強並與美方站在一起，即是美國在印太地區「不能丟掉的鐵哥們」。

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詹凌瑀強調，川普去年底簽署了高達111億美元的軍售案，目前還有140億美元的後續訂單排隊中。且川普提供的武器裝備無論質量或數量，早已遠超拜登時期。川普邏輯在於「挺台灣最好的方式就是把台灣武裝成一隻『鋼鐵刺蝟』」，讓北京感測到威脅進而達到嚇阻效果。

儘管外界憂慮台灣是否成為談判籌碼，但詹凌瑀認為，川普將軍事防衛與經貿談判界線劃分清晰，且針對習近平多次施壓美方將對台政策改口為「反對台獨」，川普政府官員已明確表示政策「一個字都不會改」。

詹凌瑀還引述軍事專家Andrew Badger的觀點指出，台灣掌握半導體與海底電纜等全球經濟動脈，一旦台灣發生變故，全球恐面臨10兆美元的金融停擺。這對致力於「讓美國再次偉大」的川普而言，是絕對不能踩踏的底線。

詹凌瑀在文中形容，川普此次赴北京出席川習會，更像是帶著軍備清單去「視察」，並向世界展示台灣是美國在亞洲「最硬的拳頭」。對川普來說，挺台並非施捨，而是為了確保美國與印太盟友共同獲益。只要台灣持續加強國防，美國這座靠山就「永遠都在」。

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