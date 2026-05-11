可望創首例！證實規劃親赴WHA場邊 林佳龍：到以前去不了的地方

外交部長林佳龍11日出席「2026年世界衛生大會（WHA）推案及台灣智慧醫療與健康產業展」行前記者會，說明我國今年爭取參與世界衛生大會的策略，以及在日內瓦舉辦「台灣智慧醫療與健康產業展」的相關規劃。（記者林正堃攝）

第79屆世界衛生大會（WHA）將於本月18日在瑞士日內瓦開幕，我國政府循往例將於場邊舉辦推案相關活動，傳外交部長林佳龍今年將首度親赴WHA場邊，林佳龍今（11）日下午表示，有在規劃中，若有確定會再對外報告；林也說，「我，外交部長，趴趴走，去到以前去不了的地方，也是很好的指標」。若林佳龍成功在WHA期間赴日內瓦，將創下首例。

林佳龍與衛福部長石崇良今日下午召開「2026年『世界衛生大會』（WHA）推案及『台灣智慧醫療與健康產業展』雙部長行前記者會」，說明我國今年將在WHA場邊舉辦首屆「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」。

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林佳龍今日上午在立法院被問及是否會親自帶隊赴瑞士日內瓦WHA場邊時，他證實，「我們有這樣的規劃」。下午被媒體追問此事，林佳龍說，「立委問我，我也不能說yes or no」，並再度證實，此事有在規劃中，若有確定會跟各位報告。

針對中國對台外交封鎖變本加厲，林佳龍表示，「天下很大、地球是圓的，我們只要有心走出去，勇敢自信，世界都同行」，台灣現在綜合國力變強，半導體、AI、民主、文化等軟硬實力都受國際高度肯定。

林佳龍說，中共打壓無所不用其極，除了施壓世界衛生組織（WHO），先前也施壓國際民航組織（ICAO）、壓迫全球南方鐵桿兄弟們，違反飛航情報區設立的目的，但是台灣還是一樣走出去了。

林佳龍坦言，中國綜合國力變強，在外交攻防上投入更多資源，對我國是更大的壓力，但台灣透過總合外交、榮邦計畫，一直都走得出去，「路是能走出來的」，這兩年邦交國都固得很好、非邦交國的關係也拓展許多。

林佳龍指出，菲律賓、波蘭、美國、歐盟、日本等理念相近國家都肯定與台灣的關係，「我，外交部長，趴趴走，去到以前去不了的地方，也是很好的指標」。

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