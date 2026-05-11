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    首頁 > 政治

    中國網路小說內鬥爆案外案 網傳1通電話讓新黨刪掉「反共」

    2026/05/11 16:24 即時新聞／綜合報導
    新黨官網上原本寫著「核心理念是反共、反台獨，秉持國父孫中山思想」，右上角紅框為4月30日時間戳記。（圖擷自網站時光機）

    新黨官網上原本寫著「核心理念是反共、反台獨，秉持國父孫中山思想」，右上角紅框為4月30日時間戳記。（圖擷自網站時光機）

    中國網路小說龍頭「起點中文網」，近來熱門小說《苟在初聖魔門當人材》爆出作者抄襲爭議，負責推廣營運此書的「百里彤雲」遭對岸網友肉搜出是台灣人，並指控百里加入新黨「反共」涉及台獨，目前傳出百里打電話通知新黨後，該黨官網已將「反共」2字刪除。

    從網傳聊天擷圖可以看到，百里彤雲指稱自己打電話給新黨，對方秒改網頁把「反共」刪了，百里還透露這是歷史遺留問題，現在真的沒有（反共）了，所以才會秒改。

    若使用美國非營利組織網路檔案館的網站時光機（Wayback Machine）查看新黨官網，可以看到在今年4月時，官網上的「黨章－宗旨理念」寫著「新黨成立時，核心理念是反共、反台獨，秉持國父孫中山思想」。

    不過，若現在點進新黨官網的「黨章－宗旨理念」，已被改成「新黨成立時，核心理念是反台獨，秉持國父孫中山思想」，不難發現「反共」2字已被刪除，至於是否是受百里彤雲打電話影響尚不清楚。

    新黨官網已無反共字樣。（圖擷自新黨官網）

    新黨官網已無反共字樣。（圖擷自新黨官網）

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