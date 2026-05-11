醫美偷拍案連環爆！王婉諭怒揭制度漏洞：別讓刪影像變最划算選擇

台北市警方檢測月子中心房間內有無針孔。（資料照）

全台醫美診所與月子中心驚傳大規模偷拍事件，全台多家愛爾麗分店皆查獲偽裝偵煙器，光澤、聖宜等診所也陸續爆出爭議。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，偷拍事件背後是嚴重的制度破洞，並呼籲中央、地方主管機關以及立法院，立刻啟動三項制度修補。

王婉諭今（11）日在臉書發文表示，從5月4日事發至今，全台愛爾麗分店幾乎都查到一樣的偽裝偵煙器。其他包含光澤診所、聖宜診所、台南研醫明診所以及部分月子中心，也一家一家爆出問題，而且這些涉嫌違法的業者，幾乎全數出現滅證行徑。愛爾麗工程師被指示拆除針孔主機、格式化硬碟，光澤診所影像出現空白斷點，聖宜負責人坦承三天前所有監視影像都被刪光。比起有沒有抓到人，她更想知道，為什麼這套手法可以行之有年？為什麼事情爆發之後，他們第一個反應竟然敢拆設備、刪影像？

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王婉諭指出，衛生福利部2015年公告的《醫療機構醫療隱私維護規範》，全文總共四點。其中唯一涉及錄音錄影的規定是：「於診療過程，醫病雙方如需錄音或錄影，應先徵得對方之同意。」沒有明確的禁裝清單、沒有設備揭露、沒有未成年代理同意、沒有保存和銷毀期限，也沒有第三方稽查。診所裝了什麼，幾乎都靠診所自己說了算。反觀英國從醫師端、機構端到資料端，有三層規範同時把關：醫師總會GMC、照護品質委員會CQC、資訊委員辦公室ICO。他們明確規定，廁所、嬰兒換尿布區，或任何病人有高度隱私的區域，都不得裝設監視設備；業者也必須依法履行資料保護與揭露義務，「我們呢？只有短短十六個字。」

王婉諭續指，更荒謬的是，《醫療法》的罰鍰上限，只有新台幣50萬元。本案至少涉及18家分店、上千名受害者、跨縣市、跨年度的規模，罰鍰50萬元，根本就不痛不癢。而且，私立醫療機構的罰鍰，主要是罰各分店登記的「負責」醫師。被媒體稱為「醫美教父」的總裁常如山，在法律上甚至不是各分店登記的負責醫師。最後真正被罰、被廢照的，很可能是各分店受雇的掛牌醫師。或許是因為政商關係好，所以大家不敢發聲。但更嚴重的是，現行制度本身，就為這個擁有龐大資源的連鎖集團，留下了一道可以切割責任的縫隙。對於這樣的漏洞，不能只停留在震驚與憤怒。

王婉諭呼籲，中央、地方主管機關以及立法院，立刻啟動三項制度修補，第一，立即啟動全面普查，建立清楚的隱私規範。全國醫美診所、月子中心、三溫暖、健身房，都應立即納入反針孔聯合稽查。現行的「自評」制度，必須改為地方衛生局的實質稽查項目，更衣室、按摩室、針劑室、處置間、哺乳室、SPA室、產後護理空間，都必須明確納入。同時，衛福部5月13日召開的研商會議，應直接參考英國醫師總會的相關原則，明定高度隱私區域禁止裝設任何錄影設備。

第二，對真正做決策的人咎責，不要讓掛牌醫師或個別員工承擔全部責任，請立法院啟動《醫療法》修法。她提到，現行罰鍰上限50萬元，對連鎖體系根本不痛不癢；廢照後僅一年禁業，對本案這種規模遠遠不足。修法應將罰鍰大幅加重，比照《個資法》重大外洩1500萬元的規模；加入連帶責任條款，讓連鎖總公司與實質負責人無法再把責任切割給工程師或掛牌醫師；禁業期限也應延長至五年以上，並禁止情節重大者在連鎖體系內擔任實際負責人。

第三，重罰滅證行為，不要讓刪影像、格式化硬碟變成最划算的選擇。「為什麼所有集團被查獲時，都敢在第一時間滅證？」王婉諭認為，因為現行《刑法》的滅證罪，罰金折算後上限不過15000元。對於上千人受害的案件來說，滅證幾乎是最理性的選擇。針對這種組織性、性影像案件的滅證行為，立法院應修法加重刑度。同時，檢警也應全面清查謝姓設備商的販售紀錄與施工紀錄，釐清這些設備如何流入不同醫療與照護場域。

王婉諭直言，雖然愛爾麗在5月9日宣布提撥一億元，成立「會員保障信託」基金，但業者花錢並不能取代政府的調查責任，更無法漂白自己。她也要對所有正在等待消息的受害者說：請不要被「放棄追訴權」的條款騙了。請務必保留所有消費紀錄。自救會已經破2000人，這條路，你們不是一個人走。

王婉諭說，過去幾年，她們花了很多力氣推動性影像四法，倡議性私密影像移除機制。她以為，這些工具已經足以保護大家，免於活在偷拍的恐懼中。事實證明還不夠。所以，她要沉痛地呼籲立法院，一起把洞補起來。衛福部接下來的會議做了什麼？全國普查有沒有啟動？立法院有沒有修法動作？「請大家跟我一起緊盯，看看這群應該做事的人，有沒有一件一件做到」。

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