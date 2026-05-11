南投議員第三選區減1席 藍老將內戰、綠大本營遭瓜分

南投第三選區縣議員選舉，恐從4席降至3席，現任議員和有意角逐的挑戰者都面臨極大壓力。（記者劉濱銓攝）

南投年底縣議員選舉，第三選區（集集、水里、魚池、信義）因人口減少，席次恐從4席降至3席，爭取連任的國民黨老將陳淑惠、謝明謀陷入內戰，民進黨王秋淑則因大本營與謝同在魚池鄉，票源恐遭瓜分，無黨籍黃春麟則與藍軍友好，現面臨選區減少1席，選情異常緊繃。

陳淑惠是6屆議員，謝明謀為5屆議員，王秋淑是2屆議員，黃春麟是1屆議員，本屆黃以第一高票當選，王則是吊車尾連任。

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由於選區議員恐降至3席，將影響到4席才有1席婦女保障名額，陳淑惠在其本命區水里鄉，還有藍營前議員蕭志全捲土重來，陳面對黨內各同志競爭，連任壓力不容小覷。

魚池鄉除有老將謝明謀、綠營王秋淑，南投縣政府機要秘書黃馨瑩也有意角逐，不僅謝面臨多方挑戰，王也因票源大本營遭老將、新秀瓜分，爭取藍營鐵票倉信義鄉選票更是不易，各自選情不容樂觀。

黃春麟的票倉在人口僅萬餘人的集集鎮，相較選區內其他鄉鎮人口1.4萬至1.5萬人，黃的連任之路也備感艱辛。

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