竹市莊競程合體黨籍戰將拍形象照 拋「三大福利」主打減壓顧老

民進黨新竹隊大團結！莊競程合體黨籍戰將拍形象照，拋「三大福利」主打減壓顧老。（黨部提供）

民進黨新竹隊今合體拍攝競選形象照，展現團結迎戰氣勢。市長參選人莊競程與黨籍市議員、市議員參選人齊聚一堂，不僅宣示共同拚回執政，也同步提出「普發現金一萬元、敬老愛心卡加碼、65歲以上健保免費」三大福利政策，強調打造幸福城市，讓年輕人減輕負擔、看見未來，更要讓長輩安心養老。

今日到場成員包括民進黨新竹市黨部主委、南區市議員候選人施乃如，以及爭取連任的市議員陳建名（西區）、鄭美娟（東區）、劉彥伶（東區）、林盈徹（香山區）、楊玲宜（北區），另有市議員候選人鄭宏輝（東區）、曾翰揚（東區）、林士凱（北區）、曾國維（北區）等人全員到齊，整隊迎戰年底大選。

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莊競程表示，新竹市擁有相對穩健的財政條件，在不舉債、不破壞財政紀律、不排擠教育、社福與重大建設的前提下，市政資源應該真正回應市民需求。未來將在完整財務評估後，推動普發現金一萬元，希望直接減輕市民家庭負擔，同時活絡地方消費與經濟循環，讓市政紅利真正回饋給市民。

莊競程也主張，將敬老愛心卡加碼至1200點，並首創點數可跨月累計、一年內皆有效，讓使用方式更具彈性。莊競程表示，這不只是單純補助，更希望鼓勵長輩走出家門、多與人互動，他指出，只要願意走出來，就更容易維持健康，也能讓子女更安心。

針對高齡照顧問題，莊競程也提出65歲以上長者健保費免費政策。他指出，許多縣市早已推動相關制度，新竹市有能力，也應該做得更好。這項政策不只是照顧長輩，更是協助年輕家庭減輕負擔，讓年輕人能更無後顧之憂地為未來打拚。

莊競程強調，照顧長輩，市政府多承擔，讓年輕人更無負擔，家庭就會更幸福。他表示，未來將與民進黨新竹隊共同努力，透過穩健務實的治理，重新找回市民對市政的信任，也希望當父母慢慢變老時，依然能在這座城市被好好照顧。

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