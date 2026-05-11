區桂芝在中媒大談零軍購 李明哲批：幫中國對台「招降」

北一女教師區桂芝聲稱，「台灣人就是中國人，如果我們承認這一點，其實和平就來了，一毛錢軍費也不用花了。」（圖擷取自日月譚天）

北一女教師區桂芝近日接受中國官媒《央視》旗下新媒體「日月譚天」節目訪問，她反對對美軍購，聲稱「台灣人就是中國人，如果我們承認這一點，其實和平就來了，一毛錢軍費也不用花了」。對此，台灣人權工作者李明哲痛批，在意圖侵略台灣的敵對國家宣傳機器發表言論，等於在幫助中國政府對台灣「招降」，中國政府還可以用台灣人這樣的言論，繼續欺騙中國人。

在藍白立委聯手下，立法院8日三讀通過預算上限僅7800億的軍購特別條例，區桂芝在中共官媒節目聲稱，自己主張「零軍購」，「台灣人就是中國人，如果我們承認這一點，其實和平就來了，一毛錢軍費也不用花了」。完全無視北一女中去年已經公告：「即日起禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪」。

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李明哲指出，區桂芝的問題不在於她講了什麼，而在於她在什麼地方說這些話。區桂芝上的媒體是中國媒體《央視》旗下新媒體「日月譚天」。如果瞭解中國就會知道，中國除了黨和政府主辦的媒體外，不允許有任何民營的媒體，所以中國不存在民主國家型態的媒體，所有中國的新聞和報紙都是黨的「宣傳機器」。

李明哲批評，在意圖侵略台灣的敵對國家宣傳機器發表言論，等於在幫助中國政府對台灣「招降」，而且中國政府還可以用台灣人這樣的言論，繼續欺騙中國人，台灣人是主張統一的，強化中國人對中國政府武力侵略台灣的支持。

李明哲說，這不是打壓言論自由，區桂芝如果在台灣或任何民主國家媒體講同樣的話，雖然讓人厭惡，但不牽扯法律問題。2023年他質疑王鴻薇常常上《央視》配合中國政府統戰策略時，王鴻薇辯稱，其他政治人物可以上美國的媒體，為什麼自己不能上中國的媒體，這是標準欺負台灣人對中國體制不瞭解。

李明哲直指，美國的媒體是民間經營，雖然各有立場，但是媒體的定位是無庸置疑的。但中國《央視》不是媒體，是中國政府的宣傳機器。美國在2020年就宣布，將6家中國媒體加入「外國使團」名單，而不把他們當成「媒體」，希望我們能正視區桂芝真正的問題，瞭解中國。

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