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    中國「同濟號」科研船現身鵝鑾鼻海域 海巡監控阻調、驅離水域

    2026/05/11 14:43 記者吳仁捷／新北報導
    中國籍「同濟號」科研船近日現身台灣鵝鑾鼻東南方29浬（限制水域外0.5浬）航行，海巡成功艦發現「同」船疑從事非法調查作業，4天全程監控，禁止「同」船進行相關活動，迫使「同」船收回調查儀器，今日清晨改變航向航離我國海域。（記者吳仁捷翻攝）

    中國籍「同濟號」科研船近日現身台灣鵝鑾鼻東南方29浬（限制水域外0.5浬）航行，海巡成功艦發現「同」船疑從事非法調查作業，4天全程監控，禁止「同」船進行相關活動，迫使「同」船收回調查儀器，今日清晨改變航向航離我國海域。（記者吳仁捷翻攝）

    中國籍「同濟號」科研船近日現身台灣鵝鑾鼻東南方29浬（限制水域外0.5浬）航行，海巡船艦發現「同」船將繩子垂入水中、疑似投放科學儀器，疑從事非法調查作業，海巡成功艦立即趨前近迫造浪干擾，以無線電廣播及LED電子看板強勢驅離，4天全程監控，禁止「同」船進行相關活動，迫使「同」船收回調查儀器，今日清晨改變航向航離我國海域。

    海巡署艦隊分署表示，5月7日凌晨5時許，偵獲「同」船全程未進入我國限制水域，惟沿著限制水域線外繞行台灣，企圖調查我國海域水文資料，海巡署嚴陣以待，不排除任何可能。

    海巡防範「同」船進入我國水域從事非法調查活動，艦隊分署自7日起至11日止，調派多艘艦船艇部署於我周邊海域，全程監控掌握與併航驅離「同」船，經海巡艦船艇連續5日不間斷執法，「同」船已於今日清晨6時許，航至彭佳嶼西北方51浬（限制水域外21浬），持續向西遠離我國水域。

    海巡署強調，我國海域主權不容挑釁，中國科研船無視國際法規範，企圖在我國水域從事非法調查活動，呼籲中國停止類似破壞區域和平穩定之作法，以免引起兩國人民反感。海巡署將持續秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國船舶動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

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