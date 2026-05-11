為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白刪4700億卡國產無人機 何欣純點名江啟臣：扼殺台中產業升級轉型

    2026/05/11 14:11 記者陳昀／台北報導
    民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》推出新企劃「加點大來賓」，台中市長候選人何欣純參與連線。（圖擷取自民進黨臉書）

    民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》推出新企劃「加點大來賓」，台中市長候選人何欣純參與連線。（圖擷取自民進黨臉書）

    立法院上週五通過在野黨版的「國防特別條例」，預算上限比政院版少了4700億，關鍵的無人機項目未被納入。民進黨台中市長參選人何欣純今表示，台中是無人機產業重鎮，國民黨立委江啟臣嘴巴喊支持國防卻不投票，扼殺院版1.25兆帶給台中產業升級轉型的機會，令人遺憾。

    民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》推出新企劃「加點大來賓」。何欣純今在節目上表示，表決前她已多次呼籲江啟臣出席投票、支持行政院1.25兆版本，台中是無人機產業鏈的重鎮，原有機會獲得政府挹注產業升級的5千億活水，對於江啟臣與台中市藍委反對院版，她感到非常遺憾且痛心。

    何欣純指出，江啟臣宣稱議事中立不投票完全是假議題，江過去有多次配合國民黨團進場投票的紀錄，這次卻不投票。江啟臣與台中市長盧秀燕多次喊支持國防，卻只是嘴巴說說、沒有行動，台中產業升級轉型、帶動經濟發展與就業機會的契機，被江啟臣等人扼殺，令台中業者與基層感到非常失望。

    何欣純表示，樂見行政院再提出版本，補足國防戰力缺口，也給台中升級轉型的機會，呼籲江啟臣與台中市藍委別再阻擋。何欣純強調，當選台中市長後，會成立台中市產業創新轉型的整合平台，由市府扮演整合的關鍵角色，以「台中隊」模式幫助中小微及傳統產業，出國拓展訂單，讓台中產業走向國際。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播