藍白刪4700億卡國產無人機 何欣純點名江啟臣：扼殺台中產業升級轉型

民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》推出新企劃「加點大來賓」，台中市長候選人何欣純參與連線。（圖擷取自民進黨臉書）

立法院上週五通過在野黨版的「國防特別條例」，預算上限比政院版少了4700億，關鍵的無人機項目未被納入。民進黨台中市長參選人何欣純今表示，台中是無人機產業重鎮，國民黨立委江啟臣嘴巴喊支持國防卻不投票，扼殺院版1.25兆帶給台中產業升級轉型的機會，令人遺憾。

民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》推出新企劃「加點大來賓」。何欣純今在節目上表示，表決前她已多次呼籲江啟臣出席投票、支持行政院1.25兆版本，台中是無人機產業鏈的重鎮，原有機會獲得政府挹注產業升級的5千億活水，對於江啟臣與台中市藍委反對院版，她感到非常遺憾且痛心。

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何欣純指出，江啟臣宣稱議事中立不投票完全是假議題，江過去有多次配合國民黨團進場投票的紀錄，這次卻不投票。江啟臣與台中市長盧秀燕多次喊支持國防，卻只是嘴巴說說、沒有行動，台中產業升級轉型、帶動經濟發展與就業機會的契機，被江啟臣等人扼殺，令台中業者與基層感到非常失望。

何欣純表示，樂見行政院再提出版本，補足國防戰力缺口，也給台中升級轉型的機會，呼籲江啟臣與台中市藍委別再阻擋。何欣純強調，當選台中市長後，會成立台中市產業創新轉型的整合平台，由市府扮演整合的關鍵角色，以「台中隊」模式幫助中小微及傳統產業，出國拓展訂單，讓台中產業走向國際。

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