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    首頁 > 政治

    昔日戰神不敢露臉？ 黃國昌「包緊緊」曬老婆 趙曉慧：只想到1原因

    2026/05/11 15:03 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌與妻子合影，兩人戴上同款黑色口罩相當低調。（擷取自黃國昌Threads）

    民眾黨主席黃國昌與妻子合影，兩人戴上同款黑色口罩相當低調。（擷取自黃國昌Threads）

    民眾黨主席黃國昌昨（10）日母親節曬出夫妻合照，畫面中兩人全身黑衣、戴上口罩與帽子「包緊緊」，引發社群兩極反應。對此，媒體人趙曉慧今（11日）分析，這張照片背後反映了黃國昌政治氣場的轉變，更直言這是一場「從戰神淪為代工者」的政壇警示錄。

    黃國昌昨天於Threads曬出與妻子高翔的甜蜜合照，表示「陪老婆大人遛小孩」。照片中兩人皆以全黑穿搭、口罩及帽子遮臉，展現私下低調的一面。然而，這張照片卻引來兩極評價，更有不少網友開酸：「包這麼多是怕被嗆超速仔嗎？」

    對此，趙曉慧今天在臉書發文表示，這位昔日戰神，跟老婆出門約會共度兩人時光，卻戴起了口罩。靠選票存活的政治人物，最喜歡自己有人氣，最害怕被當作空氣。今年是選舉年，對於想要參選的政治人物，巴不得所到之處都受到民眾的簇擁，排隊要求合照、在衣服或包包上簽名。這是成本最低但效益最高的免費行銷，民眾跟名人合照之後，會自動上傳臉書、Threads、IG、LINE 群組，炫耀自己今天「捕獲野生的某某」。

    趙曉慧質疑，黃國昌以前在社群平台上曬跟老婆的恩愛，向來都是露出那張他自詡為俊俏的臉，只有老婆會戴口罩或只是背影，如今黃國昌卻戴起口罩，自己能想到的理由，只有他怕沿路又被民眾罵「臭俗辣」。

    趙曉慧進一步觀察指出，黃國昌在照片中散發的是「老二氣場」，已經沒有昔日那種不可一世、唯我獨尊、目空一切的氣焰。以前黃國昌的自拍常帶有一種「我正在引領時代」的自信；這張照片即便戴著墨鏡與口罩，整體的體態與眼神確實流露出一種「休假中的平凡感」，甚至帶點小心翼翼。

    「這麼低調啊？無非是像政治現實低頭罷了！」趙曉慧認為，現在的黃國昌，是幫柯文哲抬轎的老二。當一個人的政治地位，從「引領風潮的戰神」淪為「幫人清黨、抬轎的代工者」，原本內建的「主角光環」會隨之黯淡。

    最後，趙曉慧感嘆，民眾黨支持率已經降至個位數，很擔憂國民黨不理它，不再為柯文哲的官司喊冤抱不平，「一個人，是怎麼為了權力，慢慢把自己活成被民眾討厭的樣子？我只能說，這是一個政壇警示錄。從政，可以有小奸小壞，但絕對不能心術不正，連做人的基本道理都拋棄了，一旦你拋棄道德底線，你就被民意拋棄，林子宇該好好借鑑」。

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