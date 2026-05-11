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    首頁 > 政治

    雲林縣長選戰拚政見 張嘉郡推「小巨蛋」、劉建國關心農業及勞工

    2026/05/11 14:00 記者黃淑莉／雲林報導
    國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡提出在斗六興建小巨蛋政見。（張嘉郡服務處提供）

    國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡提出在斗六興建小巨蛋政見。（張嘉郡服務處提供）

    2026年九合一選舉11月28日投票，雲林縣長選戰藍綠對決，國民黨徵召張嘉郡，民進黨徵召劉建國，2人勤走基層、舉辦座談會說明政績及政見。張嘉郡今（11）日提出在斗六市興建「雲林小巨蛋」政見，打造兼具體育賽事、演唱會、展覽及電競活動的多功能國際級場館。

    張嘉郡今天在斗六市長林聖爵、縣議員林岳璋、賴淑娞、黃勝志及斗六市代會主席胡克勤、副主席黃尤美等人陪同，在斗六市受天宮前廣場發表興建「雲林小巨蛋」政見。

    張嘉郡表示，雲林小巨蛋是以現代化多功能場館為重心，可做展演、賽事場地，農業等產業展示平台，青年與教育活動基地，遇有災害可提供避難收容、物資調度場所，進而帶動雲林觀光及產業發展。

    劉建國週末與多位黨公職及團隊走訪各鄉鎮社區，參加母親節慶祝活動，日前邀集農糧署等單位到古坑會勘糯米荔枝、玉荷苞荔枝，因1、2月乾旱造成損害，中央已公告為農業天然災害現金救助，每公頃10萬元。

    此外劉建國關注營造業職業災害案件攀升，在立法院要求勞動部要強化防治，尤其雲林縣職災問題，應積極與地方政府合作改善。

    民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國會勘古坑玉荷苞、糯米荔枝因1、2月乾旱損害情況。（劉建國服務處提供）

    民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國會勘古坑玉荷苞、糯米荔枝因1、2月乾旱損害情況。（劉建國服務處提供）

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