昔日辯護「特殊的國與國關係」 張榮恭今稱：兩岸「不是國與國關係」

中國國民黨副主席張榮恭。（資料照）

中國國民黨副主席張榮恭今日出席在北京舉辦的第3屆「海峽兩岸中華文化峰會」，他上午先在人民大會堂與中共政治局常委王滬寧見面。張榮恭致詞聲稱，兩岸雙方的法律和體制，都用「一個中國」架構定位兩岸關係，不是國與國關係。

據了解，張榮恭過去是國民黨內長期主導兩岸事務的重要幕僚，1990年代以總統府兩岸密使「台方六人小組」成員身分參與李登輝對中國的秘密溝通。

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1998年2月，張榮恭轉任國民黨大陸工作會主任，並促成2005年連戰「和平之旅」與「連胡會」；2025年10月，張榮恭獲鄭麗文提名為國民黨副主席，曾被鄭麗文稱讚是「鄭習會」的關鍵推手。

回顧張榮恭過往言論，2000年2月17日，時任陸工會主任張榮恭在大陸事務指導小組會議後記者會表示，兩岸應維持「一個中國、各自表述」的共識，「特殊的國與國關係」是我們的表述方式，大陸可以有大陸的表述方式，而不應將他們的看法強加於我們。

張榮恭更說，「金馬福建和平區」的概念與「小三通」不完全相同，「小三通」是大陸名詞，較強調經濟性。「金馬福建和平區」則不限於經貿範圍，其意涵超過「小三通」，是創建「台海和平區」前的過渡，也是雙方檢試誠意的例子。

不過，時至今日，張榮恭早已改變過去立場。他今日出席第3屆「海峽兩岸中華文化峰會」致詞時提出3點看法。一、以中華文化為基礎，兩岸人民同為炎黃子孫，同屬中華民族都受中華文化薰陶，都是龍的傳人。從民族意義來說，「兩岸人民都是中國人，是一家人」。

張榮恭說，二、要以法律體制為規範，「實際上兩岸雙方的法律和體制都是用『一個中國』架構定位兩岸關係，不是國與國關係，這是非常清楚的現實」。只要把這個現實用起來，那麼兩岸雙方的協商機制動起來，才會有政治基礎。三則是要有抗戰等共同記憶為媒介。

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