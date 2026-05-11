議員爆東縣府護航吳家投資渡假村建15米農路 吳秀華不回應

台東縣府在建和山坡興建寬廣農路，縣議員林參天質疑是為財團興建渡假村開路。右側邊坡旁即為渡假村基地。（記者黃明堂攝）

台東縣議長吳秀華已由國民黨徵召參選下屆縣長，無黨籍議員林參天今天上午質詢時，痛批縣府動用公庫預算，在台東市建和將原本僅需3米寬的農路違常拓寬至15米，是為了替吳秀華胞兄吳俊立與南部地產大亨「三地集團」鍾嘉村合資的「東映渡假村」開路，痛批縣府假公濟私，並要求吳秀華說清楚。不過，擔任大會主席的吳秀華不予理會，事後也透過幕僚表示不願回應。

林參天在質詢中播放實地勘查影片，影片中工程人員測量射馬干建農路三段338巷一帶的農路，路寬一路增至15米，他嘲諷表示：「這叫產業道路？這是何等神聖人物才有辦法做這條路？」他指出，台東許多基層農民苦求一條3米寬的農路維修，縣府總推說沒預算，卻在偏僻山區開闢如同大道般的寬度，顯見其目的並不單純。且道路用到國有地，卻未申請撥用，有侵占之嫌。

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林參天直接點名台東縣議長吳秀華及其兄長、前縣長吳俊立，質疑其家族與「三地集團」董事長鍾嘉村在建和一帶買下大面積土地，並向縣府申請地目變更，欲興建「東映渡假村」，質疑議長利用對行政影響力，拿國家預算去私開飯店的路，甚至與涉及內線交易的財團合作。鍾嘉村近期因股票內線交易遭高雄地檢署大動作約談及交保，吳俊立也捲入其中遭起訴交保。

林參天要求國有財產局、調查局介入調查，釐清這條農路拓寬案是否涉及私相授受，並要求吳秀華議長應正面回應，說明其家族開發案與公共工程之間的利益關聯。吳秀華在主席台上聽林參天痛批，仍十分淡定說「謝謝林議員」，事後在媒體詢問時也表示不願回應。

縣府農業處表示，這條路兩側的私有戶是非常多，農民要上山是有用路需求存在，還有一部分是因為它上游是潛勢溪流，在1973年的時候也有發生過很大規模的土石流，所以做一些擋土牆跟道路共構。

國有財產署台東辦事處主任蕭燁俊則說，這條路確實有用到國有地，但未事先申請撥用，已請台東市公所跟台東縣政府依照他們所管理的部分來辦撥用。

台東縣議長吳秀華今天主持議事，面對議員林參天的炮火一臉淡定。（記者黃明堂翻攝）

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