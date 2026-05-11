台鐵人為事故多遭交委會凍結5千萬預算 董事長鄭光遠：異常事件也會罰主管

立法院交委會今天審查交通部單位預算。（記者黃宜靜攝）

立法院交通委員會審查交通部單位預算，其中交通部營業基金凍結5000萬元、1個月內提書面報告，立委強調，台鐵去年起持續發生多起人為事故，顯見相關計畫並未落實，台鐵董事長鄭光遠表示，若員工未依照SOP進行，造成異常事件發生，主管也須連帶處罰，造成的傷害也會按照求償，希望能遏止異常事件發生。

立法院交委會今天審查交通部單位預算，其中交通部營業基金（台鐵、桃園機場公司）編列308億5650萬5千元，經立委討論後，統一凍結5千萬，並要求交通部針對各委員所提的提案，1個月內提出書面報告，經同意後始得解凍。

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其中針對國營台灣鐵路股份有限公司，立委徐富癸直指，近期台鐵車站及周遭發生多起事故意外，造成鄉親死傷事件。近3年鐵路員警人數從2023年778人、2024年705人、去年706人，整體呈現下降趨勢，目前僅台北車站聘雇保全9人、高雄車站6人，現有人力無法應付4座特等站、28座的一等站。交通部應偕同台鐵與內政部共同會商警力配置，在大站設置鐵路警察服務台，並協助台鐵增補保全人力。

徐富癸續指，截至去年7月底，台鐵管轄鐵路橋樑1149座，其中橋齡超過50年的占34.9％，合計超過40年者達53.9％，超過一半以上，顯示橋樑系統整體進入高齡化階段，未來面臨結構老化與維修需求，交通部偕同台鐵公司加強老舊橋樑維護，並提出橋樑翻新目標及計劃。

立委陳清龍指出，「台鐵營運虧損及提升行車安全作為之補貼」編列78億9878萬7千元預算，但去年至今年4月，卻持續發生多起人為事故，顯見該計畫並沒有落實。

鄭光遠表示，今年1到3月異常事件與去年同期相比降低25％，以一年來看，去年與前年相比也降低近12％，會按照既定方向每週檢討異常事件。同時，也會要求同仁遵照SOP進行，若未依照SOP導致異常事件發生，主管也要連帶處罰，造成的傷害也會按照求償，希望能遏止異常事件發生，建議凍結1%、1個月內提書面報告。

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