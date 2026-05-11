為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台鐵人為事故多遭交委會凍結5千萬預算 董事長鄭光遠：異常事件也會罰主管

    2026/05/11 13:59 記者黃宜靜／台北報導
    立法院交委會今天審查交通部單位預算。（記者黃宜靜攝）

    立法院交委會今天審查交通部單位預算。（記者黃宜靜攝）

    立法院交通委員會審查交通部單位預算，其中交通部營業基金凍結5000萬元、1個月內提書面報告，立委強調，台鐵去年起持續發生多起人為事故，顯見相關計畫並未落實，台鐵董事長鄭光遠表示，若員工未依照SOP進行，造成異常事件發生，主管也須連帶處罰，造成的傷害也會按照求償，希望能遏止異常事件發生。

    立法院交委會今天審查交通部單位預算，其中交通部營業基金（台鐵、桃園機場公司）編列308億5650萬5千元，經立委討論後，統一凍結5千萬，並要求交通部針對各委員所提的提案，1個月內提出書面報告，經同意後始得解凍。

    其中針對國營台灣鐵路股份有限公司，立委徐富癸直指，近期台鐵車站及周遭發生多起事故意外，造成鄉親死傷事件。近3年鐵路員警人數從2023年778人、2024年705人、去年706人，整體呈現下降趨勢，目前僅台北車站聘雇保全9人、高雄車站6人，現有人力無法應付4座特等站、28座的一等站。交通部應偕同台鐵與內政部共同會商警力配置，在大站設置鐵路警察服務台，並協助台鐵增補保全人力。

    徐富癸續指，截至去年7月底，台鐵管轄鐵路橋樑1149座，其中橋齡超過50年的占34.9％，合計超過40年者達53.9％，超過一半以上，顯示橋樑系統整體進入高齡化階段，未來面臨結構老化與維修需求，交通部偕同台鐵公司加強老舊橋樑維護，並提出橋樑翻新目標及計劃。

    立委陳清龍指出，「台鐵營運虧損及提升行車安全作為之補貼」編列78億9878萬7千元預算，但去年至今年4月，卻持續發生多起人為事故，顯見該計畫並沒有落實。

    鄭光遠表示，今年1到3月異常事件與去年同期相比降低25％，以一年來看，去年與前年相比也降低近12％，會按照既定方向每週檢討異常事件。同時，也會要求同仁遵照SOP進行，若未依照SOP導致異常事件發生，主管也要連帶處罰，造成的傷害也會按照求償，希望能遏止異常事件發生，建議凍結1%、1個月內提書面報告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播