為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    提新特別條例？ 卓榮泰：政府一定會有所作為

    2026/05/11 13:38 記者鍾麗華／台北報導
    立法院8日三讀通過7800億元國防特別條例，遭藍白大砍4700億元，被問到未來會提新的特別條例嗎？行政院長卓榮泰今（11）日表示，政府一定會有所作為。（行政院提供）

    立法院8日三讀通過7800億元國防特別條例，遭藍白大砍4700億元，被問到未來會提新的特別條例嗎？行政院長卓榮泰今（11）日表示，政府一定會有所作為。（行政院提供）

    立法院8日三讀通過7800億元國防特別條例，遭藍白大砍4700億元，被問到未來會提新的特別條例嗎？行政院長卓榮泰今（11）日表示，政府一定會有所作為。

    行政院去年11月提出國防特條例的預算規模為1.25兆元，但藍白8日聯手通過的法案，上限僅匡列7800億元，包括無人載具及反制系統、AI輔助與聯合情監偵系統、國防供應鏈建構、國防自主委製，以及台美共同研發與採購裝備系統等，都未能納入。據了解，府院擬另提無人機產業相關特別條例草案，尚未最後定案。

    卓榮泰今天出席「兩公約第四次國家報告國際審查會議」開幕式時，被問到有白宮官員表示只有過一部分國防預算很失望，未來會提特別條例嗎？他強調，要補救的是國家的安全跟國防的需求，不只是預算本身；那麼要挽回的是人民的信心跟國際對我們的信賴，那這一點政府一定會有所作為。

    卓榮泰表示，希望在全套提出的軍購特別條例跟特別預算，那是整體的一個規劃，是全部的需求，被這樣支離破碎，那國防的安全是備受打擊，所以我們一定要跟國際採取更密切的合作，我也希望朝野政黨能夠認清事實。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播