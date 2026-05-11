提新特別條例？ 卓榮泰：政府一定會有所作為

立法院8日三讀通過7800億元國防特別條例，遭藍白大砍4700億元，被問到未來會提新的特別條例嗎？行政院長卓榮泰今（11）日表示，政府一定會有所作為。（行政院提供）

立法院8日三讀通過7800億元國防特別條例，遭藍白大砍4700億元，被問到未來會提新的特別條例嗎？行政院長卓榮泰今（11）日表示，政府一定會有所作為。

行政院去年11月提出國防特條例的預算規模為1.25兆元，但藍白8日聯手通過的法案，上限僅匡列7800億元，包括無人載具及反制系統、AI輔助與聯合情監偵系統、國防供應鏈建構、國防自主委製，以及台美共同研發與採購裝備系統等，都未能納入。據了解，府院擬另提無人機產業相關特別條例草案，尚未最後定案。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰今天出席「兩公約第四次國家報告國際審查會議」開幕式時，被問到有白宮官員表示只有過一部分國防預算很失望，未來會提特別條例嗎？他強調，要補救的是國家的安全跟國防的需求，不只是預算本身；那麼要挽回的是人民的信心跟國際對我們的信賴，那這一點政府一定會有所作為。

卓榮泰表示，希望在全套提出的軍購特別條例跟特別預算，那是整體的一個規劃，是全部的需求，被這樣支離破碎，那國防的安全是備受打擊，所以我們一定要跟國際採取更密切的合作，我也希望朝野政黨能夠認清事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法