謝國樑B流出院 童子瑋：議會定期會明起至6/10召開

基隆市議會議長童子瑋今天宣布，基隆市議會定期會將從明天（12日）到6月10日召開。（記者俞肇福攝）

基隆市議會原訂上週三（6日）召開第20屆第7次定期會，因為基隆市長謝國樑罹患B型流感住院，基隆市議會召開臨時程序會決議延會。由於謝國樑今天（11日）銷假上班，基隆市議會議長童子瑋召開臨時程序會做成決議，從明天（12日）到6月10日召開定期會，希望謝國樑充分說明基隆捷運的規畫，並接受朝野議員的相關質詢。

基隆市議會原訂5月6日到6月7日召開第20屆第7次定期會，因為謝國樑罹患B型流感入住台北榮民總醫院治療，上週四（7日）出院，謝國樑今天召開記者會，表達希望早日到議會進行施政報告。基隆市議會今天上午臨時召開程序會，做成上述決議。

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基隆市議長童子瑋說，原先預計上週要召開第7次的定期會，臨時接到市政府通知，市長身體不適，考量市長的身體狀況，市議會在臨時程序會後決議，不分黨派共同討論，決議臨時延會。

童子瑋表示，基隆市議會今天臨時程序會再次召開，因為今天早上9點鐘，謝市長有開記者會，所以代表他正式銷假上班，所以馬上也臨時召開跨黨派的程序會。程序會做成決議，將在明天（12日）到6月10日繼續召開本次定期會，希望市長身體可以順利康復，來議會開會。

針對眾人關注的「基隆捷運」議題，童子瑋表示，在定期會的大會第一天、第二天是市長施政報告，接下來就是議員將提出質詢，預計為期2天。由於第3天就是交通處業務報告，非常多民眾跟議員陳情，或者請議員來就捷運議題來質詢，基隆市議會將讓謝市長或相關單位充分說明市府想法以及計畫。

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