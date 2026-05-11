美官員對台灣失望 王安祥：版本已涵蓋全部美國軍購項目

民眾黨團副總召王安祥。（資料照）

立法院上週三讀通過7800億元軍購特別條例，大砍政院版4700億元，外媒報導指出，有美國高級官員匿名表示，立法院批准的國防預算遠低於華府預估金額，令美國相當失望。對此，民眾黨團副總召王安祥今日回應，本次通過的版本，涵蓋了國防部所提出全部的美國軍購項目，感謝美國協助我國維護國家安全的努力。

美資深官員表示，川普政府首年對台軍售相較於前政府4年間有明顯改善。美國政府對台灣上週通過特別條例的立場是失望的，當中有部分未納入最終版本，希望見到原始版本未能通過的部分資金能夠到位。

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王安祥接受本報訪問時回應，我國依循民主程序通過軍購特別條例，堅定表達了支持國家戰力提升的立場。本次通過的版本，涵蓋了國防部所提出全部的美國軍購項目。感謝美國作為台灣長期的民主盟友，協助我國維護國家安全的努力。

他進一步說明，除此之外，在當日提出並通過的附帶決議部分，也提及了台美合作的相關事項。此次特別條例的通過僅為合作之一步，希望台美能進行持續性的合作，共同維繫台海的和平穩定。

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