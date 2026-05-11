鄭麗文跳針批軍購「空白授權」 民進黨轟：空白的恐是妳的腦袋

1名美國高級官員10日表示，台灣在野黨批准的國防預算遠低於華府預估的金額，令人失望。（彭博資料照）

美國資深官員甫表達對台灣通過的軍購條例感到失望，國民黨主席鄭麗文接受外媒專訪時卻重申，重大國防預算不能成為缺乏細節的「空白授權」。對此，民進黨砲轟，機密會議開了不來、可公開細項也都已說明，鄭還在「空白授權」，「真正空白的，可能是鄭麗文的腦袋！」

川習會本週即將登場，美國資深官員今天對媒體指出，美國總統川普與中國國家主席習近平持續就台灣進行對話，不預期美國政策有任何改變。官員表示，對台灣通過的軍購條例感到失望，希望原始版本未能通過的部分資金能夠到位。

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與此同時，國民黨釋出鄭麗文近日接受南華早報專訪內容。鄭強調，國民黨支持強化國防、支持合理且有效的對美軍購，也支持提升台灣自我防衛能力；但同時認為，任何重大國防預算都應具備具體內容、透明程序與有效監督，不能成為缺乏細節的「空白授權」。

對此，「民進黨回應，這題已經講100次了，機密會議開了你們不來，可公開的細項，從總統、院長、部長到國防部，都講了，你還在空白授權，真正空白的，可能是鄭的腦袋。」

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

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