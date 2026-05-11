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    首頁 > 政治

    將親自帶隊赴日內瓦WHA場邊推案？林佳龍證實：有這樣的規劃

    2026/05/11 12:33 記者黃靖媗／台北報導
    立法院外交及國防委員會11日審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分，外交部長林佳龍列席備詢。（記者廖振輝攝）

    立法院外交及國防委員會11日審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分，外交部長林佳龍列席備詢。（記者廖振輝攝）

    第79屆世界衛生大會（WHA）將於本月18日在瑞士日內瓦開幕，我國政府今年規劃在場邊舉辦首屆「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」，傳出衛福部長石崇良與外交部長林佳龍將一同帶隊赴WHA場邊。對此，林佳龍今（11）日證實，「我們有這樣的規劃」。

    外交部國經司司長葉至誠月初說明，我國政府今年規劃在場邊舉辦首屆「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」（Taiwan Smart Medical & HealthTech Expo），以提升台灣智慧醫療及醫療外交援外成果的國際能見度，並整合外交、醫療及經貿等領域，向世界各國展現台灣的高品質的醫療產品、頂尖科技產業以及豐沛的人道援助經驗，積極落實「Taiwan can help」的理念。

    立法院外交及國防委員會今日審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。國民黨立委葉元之質詢關切，林佳龍是否會帶隊赴瑞士日內瓦，參與WHA場邊活動。

    林佳龍表示，現在確定會去的是衛福部長石崇良，傳統都是由石崇良帶隊。

    葉元之進一步追問林佳龍，「你本人會去嗎？」林證實，「我們有這樣的規劃」。

    針對今年的WHA推案，林佳龍表示，過去傳統做的項目都會持續進行，今年增加台灣強項智慧醫療健康展，「世界很大，我們可以在外面自己搭台」，雙部長會議密集召開，醫療公衛界、產學研都積極參與，有近30家企業參與展覽。

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