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    首頁 > 政治

    曝藍白下修軍購嚴重性 陳冠廷提補3方向「亡羊補牢」

    2026/05/11 12:24 記者林哲遠／台北報導
    民進黨籍立法院外交國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

    民進黨籍立法院外交國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

    針對國防特別條例後續進展，民進黨籍立法院外交國防委員會召委陳冠廷今日表示，在野黨版本的特別預算上限從原規劃的1.25兆元下修至7800 億元，已經直接壓縮未來國防建軍、軍購期程、商購與維保彈性，使許多真正需要在預算審查中逐項討論、調整的項目，連進入討論的空間都被提前限縮，影響後續國防規劃的完整性。

    陳冠廷說明，國防採購不同於一般採購，除了匯率波動外，還涉及原物料價格、國際產能排程、製程期程與盟友共同需求。尤其俄烏戰爭與以哈衝突後，美國與其盟友對軍備需求大幅提高，若台灣仍以僵化的一年一期方式處理軍購，未來若交付時程提前、價格調整或產線排程變動，都可能因上限過低與程序限制而喪失彈性。

    他強調，在野黨一方面質疑軍購可能交付遲延，另一方面卻排除能補強戰力與維持裝備妥善率的商購與維保，甚至再增設重重關卡，形成雙重矛盾。「如果擔心軍購延宕，就更應該把商購與維保納入整體國防規劃，而不是把最能補破網的工具排除在外。」

    至於未來如何「亡羊補牢」，陳冠廷提出三方向，第一，另提針對商購與維保的特別條例；第二，透過一般公務預算中的跨年度新興計畫預算補足缺口；第三，視財政狀況提出追加預算。若未來稅收因證交稅等因素出現餘裕，政府應嚴肅討論資源優先順序，將經費投入國防產業、少子化對策，或針對最弱勢者的社會支持，而非在野黨提議粗放式的普發處理。

    陳冠廷提醒，國防預算的目的在於保護台灣既有的民主、產業與人民生活。當台灣擁有重要資產，卻缺乏足夠防衛能力，就等於讓國家暴露在更高風險之中。他以科威特經驗為例指出，富裕國家若缺乏足夠國防準備，一旦遭遇侵略，將付出極高代價。

    他直言，台灣不可能要求中國降低國防預算，也不可能期待威權鄰國因台灣單方面降低防衛能力而停止威脅。面對區域軍事失衡，台灣更應提高自我防衛能力，展現守護國家到最後一刻的決心。「綏靖主義不會換來對手尊敬，只會讓國家陷入更高風險。」

    陳冠廷呼籲，在野黨內部仍有重視中華民國台灣主權、願意理性討論國防政策的穩健力量，應給予這些聲音更多空間，而非讓強硬派綁架整體國防政策。國防特別條例本可成為跨黨派三贏局面，民進黨深化支持國防形象，民眾黨展現不反對國防的理性立場，國民黨也能證明自身不是走向棄守國防的路線。

    陳冠廷重申，國防屬於全體國民共同責任，任何政黨都不應將其化為政治攻防工具。接下來他將持續與各黨理性派立委溝通，尋求補足商購、維保與國防產業鏈缺口的具體方案。台灣需要完整、全面、可執行的國防預算，讓最重要的安全投資回到專業、理性與國家利益的軌道。

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