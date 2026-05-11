前一晚才讚賴瑞隆是「未來最好市長」 曾麗燕PO圖挺柯：選民是有智慧的

曾麗燕透過臉書PO出與柯志恩的合照強調，全力支持柯市長，鄉親勿信媒體斷章取義。（記者王榮祥翻攝）

國民黨籍前高市議長曾麗燕昨晚公開稱讚民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「未來最好市長」，引發地方關注；她今透過臉書PO出與柯志恩的合照強調，全力支持柯市長，鄉親勿信媒體斷章取義，選民是有智慧的。

曾麗燕表示，上午有跟未來的高雄市長柯志恩委員通電話，對於在活動致詞時，講的一些禮貌性場面話被媒體擴大解讀，她真心感到很抱歉。

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她強調，柯市長接連幾天在前鎮、小港選區跑行程時，大家都在一起，麗燕也表達全力支持柯志恩委員當選市長，希望她能翻轉高雄、帶給高雄更好的未來。曾麗燕喊話，「希望鄉親一起為柯志恩市長加油、為高雄加油」。

在高雄政壇有「阿姑」之稱的國民黨前議長曾麗燕，昨晚在社區聯合發展協會大會致詞時拋出震撼彈，肯定民進黨市長參選人賴瑞隆的地方服務不分藍綠，稱讚他「是很優秀的民意代表，相信未來也是最好的市長，我們替他加油」，引發地方議論恐對國民黨柯志恩選情造成衝擊。

賴瑞隆（右1）、曾麗燕（左1）出席高雄市社區聯合發展協會會員大會。（資料照、記者葛祐豪翻攝）

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