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    首頁 > 政治

    美官員對台軍購預算縮減失望 陳冠廷促補足未納入項目

    2026/05/11 12:17 記者林哲遠／台北報導
    民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷今日表示，台灣自己先展現決心，友邦的支持才會更有力量。（記者陳逸寬攝）

    民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷今日表示，台灣自己先展現決心，友邦的支持才會更有力量。（記者陳逸寬攝）

    立法院上週三讀通過7800億元軍購特別條例，大砍政院版4700億元，外媒報導指出，有美國高級官員匿名表示，立法院批准的國防預算遠低於華府預估金額，令美國相當失望，希望見到原始版本未能通過的部分資金能夠到位。民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷今日表示，台灣自己先展現決心，友邦的支持才會更有力量。

    陳冠廷接受本報訪問時指出，美國國務院已經講得很清楚，延後對其他已規劃防衛能力提供經費，就是「對中國共產黨的讓步」。這句話的重點，不是美國對台灣失不失望，而是台灣自己要不要對自己的國防準備感到警覺。

    陳冠廷強調，我們不能一方面說要守護中華民國、保護台灣安全，另一方面又把原本已經規劃好的防衛能力延後、縮減，甚至讓關鍵項目失去穩定財源。真正能掌握的不是外界怎麼評論，而是台灣自己要不要重視、要不要擔心、要不要把該補上的能力補起來。

    他認為，國防特別條例通過只是艱難的第一步，不是結束。接下來，包括未納入最終版本的項目、無人系統、整合式防空與飛彈防禦、後勤維修與本土產能，都應該繼續設法補足。

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